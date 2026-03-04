La imagen de un mercenario africano con una mina antipersonal atada en el pecho: denuncian engaños en Rusia para combatir en Ucrania

Una imagen perturbadora está dando la vuelta al mundo: muestra a un mercenario africano con una mina antipersonal atada al pecho mientras un militar lo amenaza, lo usa como carnada y al mismo tiempo le grita palabras racistas. Este caso ha generado un profundo desconsuelo debido a una violación de los derechos humanos contra Francis Ndung’u Ndarua, de 35 años, un africano proveniente de Kenia que llegó a Rusia hace siete meses mediante engaños sobre mejores oportunidades para él y su familia. Lea también: Colombianos en la guerra de Ucrania son los extranjeros que más han muerto en combate Francis fue contactado por reclutadores luego de haberles pagado 620 dólares por un empleo civil bien remunerado, como ingeniero eléctrico e incluso como ayudante de construcción en Rusia. Le garantizaron vivienda, altos salarios e incluso la ciudadanía, pero una vez llegó al país le quitaron el pasaporte y lo enviaron a la guerra en Ucrania con poco entrenamiento militar.

Su madre, Anne Ndarua, denunció a CNN la situación en la que se encuentra Francis, de quien se desconoce si continúa en Ucrania o si está muerto. Solo sabe que no ha podido contactarlo desde octubre, y que lo último que recibió fue un video de este joven siendo ultrajado por otra persona. “Es tan traumatizante”, declaró la mujer en medio de su llanto y desconsuelo. “Hago un llamamiento a los gobiernos de Kenia y Rusia para que colaboren y traigan a esos niños a casa. Les mintieron sobre trabajos reales y ahora están en guerra y sus vidas corren peligro”, pidió Anne Ndarua a los gobiernos de Kenia y Rusia. La madre del keniano aseguró que su hijo solo recibió tres semanas de entrenamiento militar antes de ser enviado a la guerra. Además, indicó que no es la única persona en esta situación: centenares de jóvenes africanos son engañados a través de chats en aplicaciones de mensajería, donde les prometen visas, vuelos, contratos militares y una mejor calidad de vida. Entérese: Cuatro años después de la guerra: Zelenski aseguró que Putin “no logró sus objetivos” en Ucrania A los gobiernos de Botsuana, Uganda, Sudáfrica y Kenia han llegado los resultados de esta coyuntura de los mercenarios, quienes denuncian falta de pagos y las garantías prometidas de contratación de US$ 13.000, salarios mensuales de hasta US$ 3.500 y la ciudadanía rusa al finalizar su servicio. “Mientras estábamos en el frente, un soldado ruso me obligó a entregarle mi tarjeta bancaria y mi PIN a punta de pistola”, dijo a CNN un combatiente africano bajo condición de anonimato. Más tarde, el hombre comprobó que le habían retirado de su cuenta alrededor de US$ 15.000 de su bonificación, dejándola completamente vacía.