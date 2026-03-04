La imagen de un mercenario africano con una mina antipersonal atada en el pecho: denuncian engaños en Rusia para combatir en Ucrania

Una imagen perturbadora está dando la vuelta al mundo: muestra a un mercenario africano con una mina antipersonal atada al pecho mientras un militar lo amenaza, lo usa como carnada y al mismo tiempo le grita palabras racistas.
Este caso ha generado un profundo desconsuelo debido a una violación de los derechos humanos contra Francis Ndung’u Ndarua, de 35 años, un africano proveniente de Kenia que llegó a Rusia hace siete meses mediante engaños sobre mejores oportunidades para él y su familia.
Francis fue contactado por reclutadores luego de haberles pagado 620 dólares por un empleo civil bien remunerado, como ingeniero eléctrico e incluso como ayudante de construcción en Rusia. Le garantizaron vivienda, altos salarios e incluso la ciudadanía, pero una vez llegó al país le quitaron el pasaporte y lo enviaron a la guerra en Ucrania con poco entrenamiento militar.