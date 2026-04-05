Trump vuelve a posponer ultimátum a Irán para reabrir Ormuz: “¡Abran el maldito estrecho!”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el régimen de los ayatolás en Irán están protagonizando una serie de mensajes violentos relacionados con el control del estrecho de Ormuz y la guerra que ya involucra a todo el Medio Oriente. Precisamente, el influyente presidente del Parlamento iraní advirtió a Trump que sus “acciones insensatas” podrían hacer que toda la región arda. “Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico INFIERNO para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu”, escribió en X Mohamad Baqer Qalibaf, en referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En su publicación, en inglés, Qalibaf agregó que la “única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego”.

Las confrontaciones entre Donald Trump e Irán

Estas declaraciones surgen al mismo tiempo en que el republicano hizo un llamado en tono insultante para que se abra el estrecho de Ormuz cuanto antes o, de lo contrario, “vivirán el infierno”. “El martes será el Día de la Planta de Energía y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!! Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno - ¡SOLO OBSERVEN! Alabado sea Alá. Presidente DONALD J. TRUMP (sic)”, escribió en su cuenta de Truth Social.

Más tarde, Trump hizo otra publicación en la que señaló que el plazo de 48 horas que lanzó este sábado para llegar a un acuerdo se extenderá; es decir, que dará tiempo hasta el martes al régimen de los ayatolás o desatará el infierno. “¡Martes, 8:00 P.M. Hora del Este!”, se lee un nuevo post de Truth Social.