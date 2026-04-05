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Trump vuelve a posponer ultimátum a Irán para reabrir Ormuz: “¡Abran el maldito estrecho!”

El republicano amplió el plazo de 48 horas que le había dado a Irán este sábado a uno nuevo, hasta el martes, a fin de llegar a un acuerdo sobre esta importante vía marítima petrolera y los bombardeos.

  • Irán y Donald Trump están en una nueva disputa de mensajes por el control del estrecho de Ormuz. FOTO: GETTY
    Irán y Donald Trump están en una nueva disputa de mensajes por el control del estrecho de Ormuz. FOTO: GETTY
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

05 de abril de 2026
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el régimen de los ayatolás en Irán están protagonizando una serie de mensajes violentos relacionados con el control del estrecho de Ormuz y la guerra que ya involucra a todo el Medio Oriente. Precisamente, el influyente presidente del Parlamento iraní advirtió a Trump que sus “acciones insensatas” podrían hacer que toda la región arda.

“Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico INFIERNO para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu”, escribió en X Mohamad Baqer Qalibaf, en referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En su publicación, en inglés, Qalibaf agregó que la “única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego”.

Las confrontaciones entre Donald Trump e Irán

Estas declaraciones surgen al mismo tiempo en que el republicano hizo un llamado en tono insultante para que se abra el estrecho de Ormuz cuanto antes o, de lo contrario, “vivirán el infierno”.

“El martes será el Día de la Planta de Energía y el Día del Puente, todo en uno, en Irán. ¡¡¡No habrá nada igual!!! Abran el maldito estrecho, bastardos locos, o vivirán en el infierno - ¡SOLO OBSERVEN! Alabado sea Alá. Presidente DONALD J. TRUMP (sic)”, escribió en su cuenta de Truth Social.

Trump vuelve a posponer ultimátum a Irán para reabrir Ormuz: “¡Abran el maldito estrecho!”

Más tarde, Trump hizo otra publicación en la que señaló que el plazo de 48 horas que lanzó este sábado para llegar a un acuerdo se extenderá; es decir, que dará tiempo hasta el martes al régimen de los ayatolás o desatará el infierno. “¡Martes, 8:00 P.M. Hora del Este!”, se lee un nuevo post de Truth Social.

Trump vuelve a posponer ultimátum a Irán para reabrir Ormuz: “¡Abran el maldito estrecho!”

Desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, Irán mantiene un férreo control del estrecho de Ormuz como medida de presión. Y en respuesta a la ofensiva de Israel y Estados Unidos, Irán continua atacando este domingo infraestructuras críticas de los países del Golfo, a quienes acusa de permitir que las tropas estadounidenses usen su territorio para las operaciones militares.

Entérese: Trump amenaza a Irán: 48 horas para lograr acuerdo sobre Ormuz y bombardeos o desatará el “infierno”

Las autoridades emiratíes reportaron un “incidente”, que no dejó víctimas, en el puerto de Jor Fakkan tras un bombardeo iraní. Para el asesor presidencial emiratí Anwar Gargash, la estrategia de Irán de atacar a sus vecinos “de hecho, consolidará el papel de Estados Unidos (...) no lo reducirá”.

En otro frente, el jefe del Estado Mayor de Israel, el teniente general Eyal Zamir, afirmó que su ejército intensificará los ataques contra el movimiento libanés proiraní Hezbolá, que arrastró a su país al conflicto al lanzar ataques contra Israel en respuesta a su ofensiva contra la república islámica.

Con información de AFP*

Siga leyendo: Trump revela que piloto rescatado en Irán tras el derribo de su avión “está gravemente herido”

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