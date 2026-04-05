Trump vuelve a posponer ultimátum a Irán para reabrir Ormuz: “¡Abran el maldito estrecho!”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el régimen de los ayatolás en Irán están protagonizando una serie de mensajes violentos relacionados con el control del estrecho de Ormuz y la guerra que ya involucra a todo el Medio Oriente. Precisamente, el influyente presidente del Parlamento iraní advirtió a Trump que sus “acciones insensatas” podrían hacer que toda la región arda.
“Sus acciones insensatas están sumiendo a Estados Unidos en un auténtico INFIERNO para todas y cada una de las familias, y toda nuestra región arderá porque usted insiste en seguir las órdenes de Netanyahu”, escribió en X Mohamad Baqer Qalibaf, en referencia al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. En su publicación, en inglés, Qalibaf agregó que la “única solución real es respetar los derechos del pueblo iraní y terminar con este peligroso juego”.