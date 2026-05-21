24 detenidos en Ecuador por red de tráfico de armas que abastecía a disidencias de las Farc y a ‘Los Lobos’

La investigación se realizó en 11 meses y terminó con 24 personas detenidas en Ecuador tras 40 allanamientos simultáneos en siete provincias. Este caso, expuso una estructura criminal transnacional que movía armas y explosivos hacia la frontera con Colombia para abastecer a disidencias de las FARC y a ‘Los Lobos’ grupos criminales de Colombia y Ecuador, respectivamente. La operación policial se desplegó en la madrugada de este jueves como parte de una investigación que venía siguiéndose desde hace casi un año. En total, 400 uniformados y 76 fiscales participaron en los allanamientos simultáneos realizados en siete provincias del país, además de dos intervenciones adicionales en territorio peruano. Entérese: Disidencias de Farc están carnetizando para votar en el Meta: Ejército y Gobernadora Las acciones se concentraron en Carchi, Imbabura, Azuay, El Oro, Loja, Zamora Chinchipe y Pichincha, zonas estratégicas por su conexión con los corredores fronterizos utilizados, según las autoridades, por la red criminal para mover armamento entre el sur y el norte del país. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó en su cuenta de X el alcance del operativo y lo enmarcó como un golpe a estructuras transnacionales. En su publicación señaló, “caso victoria, golpe a las mafias transnacionales: desarticulación de una estructura que operaba en las fronteras norte y sur del país”.

De acuerdo con el funcionario, la organización desmantelada operaba mediante corredores logísticos clandestinos para el acopio, almacenamiento y movilización de armas, municiones y explosivos. Ese material, según la investigación, tenía como destino final grupos armados ilegales en la región.

Reimberg explicó que el objetivo de la red era abastecer a disidencias de las extintas FARC en Colombia y a estructuras vinculadas a la banda criminal ‘Los Lobos’ en Ecuador, una conexión que refuerza la dimensión transnacional del caso. Conozca: Petro le cambió el nombre al ELN y se lavó las manos por los escándalos La investigación también determinó que entre agosto de 2025 y enero de 2026 ya se habían realizado intervenciones previas que dejaron 15 personas capturadas, tanto ecuatorianas como peruanas, lo que permitió a las autoridades seguir la pista de la estructura y sus rutas de operación. El ministro de interior, detalló que algunos de los detenidos ya enfrentaban procesos penales por tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos. Sin embargo, en varios casos habían recuperado la libertad mediante decisiones judiciales como medidas sustitutivas, conciliaciones, archivos fiscales o habeas corpus, lo que habría permitido su reincidencia dentro de la red.

En esta nueva fase del caso, las autoridades capturaron a 24 personas. Entre ellas figuran presuntos integrantes de la organización liderada por Freire Hernández Hower René, identificado como uno de los principales coordinadores desde la provincia de Loja, donde, según la investigación, articulaba las operaciones logísticas junto a contactos en las fronteras norte y sur. Le puede interesar: “La Paz Total entregó beneficios jurídicos sin exigir medidas reales de seguridad”: Asocapitales Uno de los elementos que más resaltó el ministerio del Interior fue la cooperación internacional. Según Reimberg, Perú colaboró activamente en el desarrollo de las investigaciones y en las acciones ejecutadas en su territorio, mientras que, en el caso de Colombia, no hubo respuesta a los requerimientos de cooperación. Es valido aclarar que Perú aparece en el caso porque la estructura criminal operaba de manera transnacional y utilizaba la frontera sur de Ecuador como corredor para el tráfico de armas, municiones y explosivos, con rutas que conectaban hacia el norte del continente. En ese contexto, las autoridades señalaron que el país vecino colaboró activamente en el desarrollo de las investigaciones y en la ejecución de acciones dentro de su territorio, lo que permitió avanzar en la identificación de la red y sus integrantes. En contraste, según el ministro del Interior de Ecuador, Colombia no respondió a los requerimientos de cooperación, a pesar de que el armamento incautado tenía como uno de sus destinos a las disidencias de las FARC que operan en el país.