“¡Hey, fascista, atrápala!”: descubren mensajes antifascistas inscritos en las balas del presunto asesino de Kirk Charlie

La munición que dejó atrás el presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk contenía inscripciones como “¡Hey, fascista, atrápala!” y otros lemas antifascistas, anunció este viernes el gobernador de Utah, donde se produjo el atentado y fue detenido el joven. Tyler Robinson, un joven del mismo estado de Utah, se había referido en plataformas sociales a Kirk como alguien “lleno de odio”. El joven recogió el arma de un “lugar seguro” antes de pasar a la acción, añadió el gobernador, Spencer Cox. En otra de las balas se podía leer “bella ciao” y en una tercera ‘si estás leyendo esto eres gay’, explicó Cox.

El sospechoso, que se entregó a las fuerzas del orden tras ser convencido por un miembro de su familia, apenas 33 horas tras la tragedia, estaba siendo interrogado, según el gobernador y el director del FBI, Kash Patel, presente en la rueda de prensa. Por el momento no se puede aventurar sobre si el presunto atacante tiene problemas de salud mental, precisó el gobernador.

Tyler Robinson habría confesado el crimen a su padre

Tyler Robinson habría confesado el crimen a su propio padre, Matt Robinson, un veterano del Departamento del Sheriff del Condado de Washington que luego lo entregó a las autoridades. Así lo confirmó el presidente Donald Trump, añadiendo que “alguien muy cercano a él lo entregó” y que fue convencido por “un hombre de fe”.

“Lo condujeron a una comisaría y ahí se encuentra en estos momentos. Tenemos a la persona que creemos que estábamos buscando”, insistió Trump. Fue arrestado en St. George, Utah, a unos 250 kilómetros de la ciudad de Orem, donde Kirk fue asesinado a tiros mientras hablaba ante una multitud en la Utah Valley University el miércoles. Las fuerzas de seguridad dijeron que su familia ayudó a entregarlo después de que sugiriera que fue él quien disparó contra Kirk.

El motivo tras el asesinato de Charlie Kirk

Kirk era un héroe para los derechistas y ayudó a Trump a construir un gran electorado juvenil para su victoria en las elecciones presidenciales de noviembre. También fue una figura altamente divisiva, ya que defendía posturas radicales sobre raza, género y la posesión de armas. Sin embargo, incluso muchos de sus críticos a menudo elogiaban la disposición de Kirk para debatir.

Kirk estaba de gira dando conferencias cuando visitó la universidad de Utah. Las autoridades aún no conocen el motivo del ataque. El supuesto tirador no era un estudiante de la universidad. Las pistas podrían estar en las inscripciones encontradas en los casquillos de bala en la escena del crimen. Un cartucho tenía escrito, “¡Oye, fascista! ¡Atrápalo!”, dijo el gobernador de Utah, Spencer Cox. Otro decía “Bella ciao”, aparentemente una referencia a una canción antifascista italiana de la época de la Segunda Guerra Mundial.