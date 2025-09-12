“¡Hey, fascista, atrápala!”: descubren mensajes antifascistas inscritos en las balas del presunto asesino de Kirk Charlie

La munición que dejó atrás el presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk contenía inscripciones como “¡Hey, fascista, atrápala!” y otros lemas antifascistas, anunció este viernes el gobernador de Utah, donde se produjo el atentado y fue detenido el joven.
Tyler Robinson, un joven del mismo estado de Utah, se había referido en plataformas sociales a Kirk como alguien “lleno de odio”. El joven recogió el arma de un “lugar seguro” antes de pasar a la acción, añadió el gobernador, Spencer Cox. En otra de las balas se podía leer “bella ciao” y en una tercera ‘si estás leyendo esto eres gay’, explicó Cox.