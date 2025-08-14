Melania Trump demandó por mil millones de dólares al hijo de Joe Biden por vincularla con Jeffrey Epstein

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, amenazó con emprender acciones legales contra Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden, por vincularla con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.
El conflicto estalló después de que, durante una entrevista con el periodista y youtuber estadounidense Andrew Callaghan, Hunter Biden afirmara que Epstein presentó a Melania a Donald Trump, asegurando que “las conexiones son muy amplias y profundas”.
Estas palabras provocaron la inmediata respuesta de la oficina legal de la primera dama. Su equipo aseguró que son “declaraciones falsas, difamatorias y despectivas”.
En una carta enviada el 6 de agosto a Biden y a su abogado, Abbe Lowell, el litigante Alejandro Brito —asesor de Melania Trump— exigió una retractación “completa y justa” del video y de cualquier otra afirmación similar, en un formato tan visible como el original.
Brito advirtió que, de no cumplirse la solicitud, la primera dama recurriría “a todos los derechos y recursos legales disponibles” para resarcir lo que considera un “enorme daño financiero y reputacional”.