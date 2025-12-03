Adolescente reclutada se agarró a tiros con las disidencias de las Farc y escapó en el sur de Bolívar

Una valiente adolescente venezolana se enfrentó a tiros con sus reclutadores de las disidencias de las Farc, para escapar de su control en el departamento de Bolívar.
El hecho fue reportado este miércoles por la Brigada 19 del Ejército Nacional, la cual recalcó que la muchacha fue reclutada cuando tenía 13 años de edad en la región del Catatumbo.
Desde allí fue enviada posteriormente al sur de Bolívar, donde quedó bajo el yugo del frente 37 Martín Caballero, el cual está actualmente integrado al Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la organización que dirige Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) y está en diálogos de paz con el Gobierno Nacional.