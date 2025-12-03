x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Adolescente reclutada se agarró a tiros con las disidencias de las Farc y escapó en el sur de Bolívar

La menor de edad, proveniente de Venezuela, había sido reclutada en el Catatumbo.

  • La adolescente que se escapó de las disidencias de las Farc ya está bajo la protección de las autoridades. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
    La adolescente que se escapó de las disidencias de las Farc ya está bajo la protección de las autoridades. FOTO: CORTESÍA DEL EJÉRCITO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

03 de diciembre de 2025
bookmark

Una valiente adolescente venezolana se enfrentó a tiros con sus reclutadores de las disidencias de las Farc, para escapar de su control en el departamento de Bolívar.

El hecho fue reportado este miércoles por la Brigada 19 del Ejército Nacional, la cual recalcó que la muchacha fue reclutada cuando tenía 13 años de edad en la región del Catatumbo.

Desde allí fue enviada posteriormente al sur de Bolívar, donde quedó bajo el yugo del frente 37 Martín Caballero, el cual está actualmente integrado al Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la organización que dirige Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”) y está en diálogos de paz con el Gobierno Nacional.

El general José Perdomo Álvarez, comandante de la Brigada 19, explicó que los hechos ocurrieron en el municipio de Santa Rosa del Sur.

“Esta organización al margen de la ley la tenía retenida y amenazada, porque pretendían atentar contra su vida. La menor, con el fin de protegerse, se fugó acompañada de su compañero sentimental y sostuvo un enfrentamiento con miembros del grupo residual. Durante el cruce de disparos, resultó herida en una de sus manos por un impacto de arma de fuego”, contó el oficial.

La adolescente logró escapar lesionada y llegó hasta un centro de salud para que la atendieran. “Pero el proceso fue interrumpido, debido a que presuntos integrantes (de la disidencia) llegaron hasta allí a buscarla por órdenes de alias ‘Danilo’, cabecilla del frente 37. Estos individuos, utilizando sus redes de apoyo al terrorismo, intentaban frustrar su huida y atacarla nuevamente”, agregó Perdomo.

En medio de esta tensionante situación, el personal médico contactó a la brigada y los soldados lograron llegar a tiempo.

La menor de edad fue evacuada en un helicóptero y quedó a disposición de la Comisaría de Familia Municipal, para el proceso de restablecimiento de derechos.

Actualmente se encuentra en un hospital de mayor complejidad, donde le están haciendo la curación de la mano.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Disidencia de las Farc asesina a niños que desertan de sus filas.

Temas recomendados

Actividades ilegales
Conflicto armado
Grupos armados ilegales
Proceso de paz
Reclutamiento forzado
Disidencias de Farc
Proceso de paz con disidencias de las Farc
Menores de edad
Colombia
Bolívar
Catatumbo
Alias Calarcá
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida