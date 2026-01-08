Video | Masivas protestas contra ICE en EE. UU. tras el asesinato de una mujer a manos de un agente migratorio en Mineápolis

Manifestantes que protestaban por la muerte de una mujer a manos de un agente de inmigración en Minneapolis, ciudad del medio oeste de Estados Unidos, se enfrentaron con las fuerzas del orden, en medio de la creciente indignación por el tiroteo. Al menos un manifestante fue detenido mientras agentes federales se enfrentaban a una gran multitud con gases pimienta y lacrimógenas. Uno de los participantes en la protesta portaba un cartel en el que se leía “ICE = asesino”, en alusión al servicio de inmigración y control de aduanas.

Su cuerpo ensangrentado se ve luego desplomado en el vehículo siniestrado. Uno de los testigos del hecho, Brandon Hewitt, dijo a la cadena MS NOW que escuchó “tres disparos” y que “grabé muchos videos de cómo llevaban el cuerpo a la ambulancia”. Otro testigo entrevistado por la cadena local FOX9 describió una escena macabra. “La pasajera que sobrevivió salió del coche cubierto de sangre”, dijo el testigo, quien también aseguró que un hombre que se identificó como médico intentó acercarse a Good para auxiliarla pero los agentes del ICE lo impidieron.

La madre de Good, Donna Ganger, dijo al Minnesota Star Tribune que su hija “probablemente estaba aterrada” al momento del incidente y que no buscaba enfrentamientos con agentes del ICE. Good era una madre, poeta y amante del cine, según medios estadounidenses. Estudió escritura creativa en la Universidad Old Dominion, en Norfolk, Virginia. El gobierno del presidente Donald Trump se apresuró a afirmar que Good había intentado matar a los agentes atropellándolos, una postura que el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, calificó de “mierda”, y pidió al ICE abandonar la ciudad. Puede leer: Trump planea hacer una oferta de compra a Dinamarca por Groenlandia, ¿de qué se trata? El incidente se produjo durante una protesta contra las medidas impuestas por Trump contra la migración en esta ciudad del norteño estado de Minnesota. Miles de manifestantes salieron a las gélidas calles de Mineápolis tras el tiroteo, portando carteles que decían “Fuera ICE de MPLS”, una abreviatura común de la ciudad.

Según el periódico Minnesota Star Tribune, manifestantes convocaron varias protestas similares contra ICE este jueves, frente a un edificio del gobierno federal y en otros puntos de la ciudad. Los agentes del ICE han recibido el encargo de detener y deportar a un número sin precedentes de migrantes indocumentados en medio de críticas de haberse convertido en una fuerza paramilitar a las órdenes de Trump. La decisión ha provocado críticas de quienes afirman que los agentes en el terreno no han sido debidamente entrenados. Lea más: La noche en que cayó el anillo de seguridad de Maduro: la mitad murió en la operación militar de EE. UU. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, sigla en inglés), Kristi Noem, dijo que “cualquier pérdida de vida es una tragedia”, pero calificó el incidente de “terrorismo interno” y afirmó que la víctima “había estado acosando y obstaculizando el trabajo [de ICE] durante todo el día”. En su cuenta de X, el DHS afirmó que la víctima había intentado atropellar a un agente y que este hizo “disparos defensivos”. Trump también dijo que el agente disparó “en defensa propia”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó la respuesta de la Casa Blanca como “propaganda” y prometió una investigación “completa, justa y rápida”. Las redadas ordenadas por el gobierno de Trump para detener y expulsar migrantes han despertado fuertes protestas en algunas ciudades contra los agentes que las llevan a cabo.