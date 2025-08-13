Envían a prisión al expresidente de Perú, Martín Vizcarra, por corrupción

El expresidente peruano Martín Vizcarra deberá cumplir prisión preventiva durante cinco meses por orden de un juez en el marco de una causa por presunta corrupción cuando fue gobernador de la región de Moquegua hace 11 años.
Durante una audiencia celebrada este miércoles, el magistrado Jorge Chávez envió a prisión al exmandatario de 62 años alegando “peligro procesal y de fuga”, según el fallo publicado por el Poder Judicial.
Con rostro desencajado Vizcarra, quien gobernó entre 2018 y 2020, escuchó la decisión del magistrado. Un policía se acercó y lo detuvo inmediatamente, según imágenes de la audiencia transmitidas por la misma institución.