Envían a prisión al expresidente de Perú, Martín Vizcarra, por corrupción

El expresidente peruano Martín Vizcarra deberá cumplir prisión preventiva durante cinco meses por orden de un juez en el marco de una causa por presunta corrupción cuando fue gobernador de la región de Moquegua hace 11 años. Lea aquí: Como Uribe, otros 9 expresidentes en Suramérica han sido condenados penalmente Durante una audiencia celebrada este miércoles, el magistrado Jorge Chávez envió a prisión al exmandatario de 62 años alegando “peligro procesal y de fuga”, según el fallo publicado por el Poder Judicial. Con rostro desencajado Vizcarra, quien gobernó entre 2018 y 2020, escuchó la decisión del magistrado. Un policía se acercó y lo detuvo inmediatamente, según imágenes de la audiencia transmitidas por la misma institución.

Una vez pase por controles médicos, se espera que sea trasladado a una pequeña prisión dentro de una base de la policía al este de Lima, donde se encuentran encarcelados los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Castillo. Vizcarra, que siempre ha defendido su inocencia, respondía en libertad en el juicio por el caso que se remonta a su época de gobernador (2011-2014). La Fiscalía de Perú lo acusa de haber recibido sobornos por 2,3 millones de soles (alrededor de 640.000 dólares) de empresas constructoras, a cambio de la concesión de obras públicas en Moquegua. Por este caso el expresidente de centroizquierda podría recibir una condena de hasta 15 años de prisión. El juicio se encuentra en fase oral.