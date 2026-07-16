Congresista María Elvira Salazar critica operativos del ICE donde murió joven colombiano: “Se les fue la mano”

La congresista republicana representante de Florida, María Elvira Salazar, ha lanzado una fuerte crítica contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) tras la muerte de varios migrantes latinoamericanos por disparos de agentes en menos de una semana. La legisladora calificó los procedimientos como una “equivocación” y afirmó tajantemente que a las fuerzas migratorias “se les fue la mano” en sus operativos recientes. A su vez, reconoció que ese mensaje se lo ha hecho llegar al presidente Donald Trump. “Le estoy diciendo a mi Partido Republicano que se están equivocando”, subrayó la representante Salazar ante los medios, reiterando que es imperativo que a los hispanos se les respete. “El presidente prometió que iba a deportar a la gente que tenía récords criminales severos, a la gente que no tiene papeles y que no debe estar aquí”, agregó.

En sus declaraciones aludió al caso de Joan Sebastián Durán Guerrero, un colombiano de 26 años que recibió disparos mortales de agentes del Departamento de Seguridad Nacional en el estado de Maine. La legisladora enfatizó que el joven contaba con un permiso de trabajo y no tenía antecedentes penales, lo que evidencia fallas graves en la identificación de objetivos durante los operativos, ya que el joven no era la persona buscada originalmente. Lea también: Murió un venezolano bajo custodia de ICE; ya son 22 los migrantes fallecidos en centros de detención en 2026

“Al que tiene un récord criminal y que es un delincuente, que lo boten, pero al que no lo tiene y que va a trabajar y que tiene al hijo al lado, que no lo toquen. Y eso está muy mal hecho por parte del ICE”, respondió Salazar, en relación a las denuncias que indican que el migrante fue asesinado frente a su hija de tres años.

Joan Sebastián Durán Guerrero era un joven colombiano de 26 años originario de Bucaramanga, que emigró a los Estados Unidos hace aproximadamente tres años en compañía de su esposa y su hija recién nacida buscando un mejor futuro; sin embargo, días atrás murió tras recibir disparos por parte de agentes de ICE durante un operativo migratorio en Biddeford, Maine.

Según reportó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), las autoridades buscaban capturar a una persona diferente que tenía una orden de deportación; Durán no era el objetivo del operativo.

Tras este tipo de hechos, el ICE ordenó la suspensión temporal de las detenciones de vehículos en operativos migratorios en todo Estados Unidos mientras los agentes reciben capacitación adicional. Además, la administración Trump, pese a que el mandatario defendió a esa agencia, emitió nuevas directrices sobre el comportamiento de los agentes en el terreno para evitar futuros “errores” en medio de una política de control migratorio que se ha intensificado en el último año. Siga leyendo: Trump asegura que ICE “está haciendo un gran trabajo” y defiende operativos pese a recientes muertes de migrantes Bloque de preguntas y respuestas