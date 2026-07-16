Puerto Antioquia logró nuevo hito: despachó al exterior su primer cargamento de café

La terminal marítima de Puerto Antioquia, ubicada en el Urabá antioqueño, oficializó este jueves 16 de julio de 2026 su primera exportación de café colombiano.

Este despacho inaugural, operado en alianza con la multinacional naviera Maersk Line bajo la modalidad de contenedor compartido, abre un corredor logístico estratégico que conecta directamente a las principales zonas productoras del país con los puertos de consumo internacional a través del Mar Caribe.

La operación se concretó luego de que la Dian emitiera la Resolución No. 7995 el pasado 4 de junio, habilitando formalmente a la terminal de Turbo como punto autorizado para el comercio exterior de café.

Este aval aduanero fue otorgado tras superar una exhaustiva auditoría técnica y operativa de dos años liderada por la Federación Nacional de Cafeteros.