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Puerto Antioquia logró nuevo hito: despachó al exterior su primer cargamento de café

Despacho inaugural abre un corredor logístico que conecta a las principales zonas productoras del país con los puertos de consumo internacional a través del Mar Caribe.

  • Puerto Antioquia marcó un hito para el comercio exterior colombiano al realizar la primera exportación de café colombiano desde el Urabá antioqueño. FOTO CORTESÍA PUERTO ANTIOQUIA
    Puerto Antioquia marcó un hito para el comercio exterior colombiano al realizar la primera exportación de café colombiano desde el Urabá antioqueño. FOTO CORTESÍA PUERTO ANTIOQUIA
  • Puerto Antioquia marcó un hito para el comercio exterior colombiano al realizar la primera exportación de café colombiano desde el Urabá antioqueño. FOTO CORTESÍA PUERTO ANTIOQUIA
    Puerto Antioquia marcó un hito para el comercio exterior colombiano al realizar la primera exportación de café colombiano desde el Urabá antioqueño. FOTO CORTESÍA PUERTO ANTIOQUIA
  • Puerto Antioquia marcó un hito para el comercio exterior colombiano al realizar la primera exportación de café colombiano desde el Urabá antioqueño. FOTO CORTESÍA PUERTO ANTIOQUIA
    Puerto Antioquia marcó un hito para el comercio exterior colombiano al realizar la primera exportación de café colombiano desde el Urabá antioqueño. FOTO CORTESÍA PUERTO ANTIOQUIA
hace 1 hora
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La terminal marítima de Puerto Antioquia, ubicada en el Urabá antioqueño, oficializó este jueves 16 de julio de 2026 su primera exportación de café colombiano.

Este despacho inaugural, operado en alianza con la multinacional naviera Maersk Line bajo la modalidad de contenedor compartido, abre un corredor logístico estratégico que conecta directamente a las principales zonas productoras del país con los puertos de consumo internacional a través del Mar Caribe.

La operación se concretó luego de que la Dian emitiera la Resolución No. 7995 el pasado 4 de junio, habilitando formalmente a la terminal de Turbo como punto autorizado para el comercio exterior de café.

Este aval aduanero fue otorgado tras superar una exhaustiva auditoría técnica y operativa de dos años liderada por la Federación Nacional de Cafeteros.

Puerto Antioquia marcó un hito para el comercio exterior colombiano al realizar la primera exportación de café colombiano desde el Urabá antioqueño. FOTO CORTESÍA PUERTO ANTIOQUIA
Puerto Antioquia marcó un hito para el comercio exterior colombiano al realizar la primera exportación de café colombiano desde el Urabá antioqueño. FOTO CORTESÍA PUERTO ANTIOQUIA

¿Cuál es la infraestructura que tiene Puerto Antioquia para la exportación de café?

Para responder a las exigencias de conservación del grano de café verde, Puerto Antioquia construyó una bodega especializada de almacenamiento con capacidad para albergar hasta 18.000 sacos de 70 kilogramos (equivalentes a 1.260 toneladas métricas) distribuidos de forma técnica en 57 lotes independientes. Este diseño modular garantiza que no exista contaminación cruzada y asegura la trazabilidad exacta de cada microclote.

La zona logística de la terminal está dotada con seis bahías de descargue de camiones y seis bahías para el llenado de contenedores, capacidad de despacho en sacos tradicionales, Big Bags y sistemas de carga a granel, flexibilidad de exportación en contenedores exclusivos y compartidos, un laboratorio de calidad de alta tecnología operado por Almacafé y oficinas permanentes de la Federación Nacional de Cafeteros para inspección en sitio. Adicionalmente, el puerto provee servicios de valor agregado clave para los productores como etiquetado, reempaque de sacos a Big Bags, marcación especializada y procesos de fumigación controlada para exportación.

Puerto Antioquia marcó un hito para el comercio exterior colombiano al realizar la primera exportación de café colombiano desde el Urabá antioqueño. FOTO CORTESÍA PUERTO ANTIOQUIA
Puerto Antioquia marcó un hito para el comercio exterior colombiano al realizar la primera exportación de café colombiano desde el Urabá antioqueño. FOTO CORTESÍA PUERTO ANTIOQUIA

¿Cuáles son las medidas de seguridad para exportar café desde Puerto Antioquia?

Todo el café recibido pasa por un monitoreo en tiempo real de variables críticas como humedad y temperatura, respaldado por un circuito cerrado de televisión, escáneres de contenedores de última generación y un esquema de inspección conjunta con la Policía Antinarcóticos.

De acuerdo con Silvio Bedoya Flores, inspector de la Federación de Cafeteros, la entrada en operación de este puerto dinamiza las alternativas del sector exportador nacional. Por su parte, Jesús Tiburcio, directivo comercial de Maersk para la Región Andina, destacó que posicionar la infraestructura portuaria más cerca de las zonas de cosecha reduce sustancialmente los costos terrestres de transporte, haciendo al café colombiano un producto mucho más competitivo en las góndolas del mundo.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto café puede almacenar Puerto Antioquia en sus bodegas especializadas?
La bodega especializada del puerto tiene capacidad para almacenar hasta 18.000 sacos de café de 70 kilogramos cada uno, lo que equivale aproximadamente a 1.260 toneladas métricas. El espacio está diseñado de forma modular en 57 lotes independientes para evitar la contaminación cruzada del grano.
¿En qué modalidades de contenedores se puede exportar café desde Puerto Antioquia?
Los exportadores pueden despachar su café bajo la modalidad de contenedor compartido o LCL (Less than Container Load), ideal para cargas que no llenan un contenedor completo, o mediante contenedor exclusivo o FCL (Full Container Load), además de sistemas de carga a granel.
¿Cómo se controla la seguridad y se evitan contaminaciones de la carga en Puerto Antioquia?
El puerto cuenta con un esquema de inspección conjunta con la Policía Antinarcóticos, el uso de escáneres de contenedores de última generación, circuito cerrado de televisión y un sistema de trazabilidad que monitorea en tiempo real variables críticas de la carga como la humedad y la temperatura.

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Agricultura
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