Testigo del caso zonas verdes del gobierno Quintero: “funcionarias llamaron al Jardín Botánico a pedir contratos”

El tema de las posibles presiones sobre el Jardín Botánico de Medellín para que engancharan a personas cercanas al círculo de la Alcaldía de Daniel Quintero como condición para asignarle a esa entidad el contrato de mantenimiento de las zonas verdes de la ciudad estuvo lejos de ser un secreto en su momento.
Es más, el propio delegado directo del alcalde Daniel Quintero en la junta del Jardín Joaquín Antonio Uribe, que en ese entonces era el controvertido Jhonatan Villada, habría tenido conocimiento de la situación y sin embargo no tomó cartas en el asunto. Si se lo informó a su jefe o no, probablemente sea motivo para llamarlo a declarar dentro del proceso penal que actualmente hay abierto al respecto.
Ayer miércoles se conocieron detalles acerca de ese asunto, en la continuación de la audiencia de juicio oral del caso de presunta corrupción conocido como Zonas Verdes.
En este proceso la justicia está investigando a la exsecretaria de Infraestructura Física del Distrito, Natalia Urrego; al exgerente de Metroparques, Jorge Enrique Liévano; y a la representante legal de la firma Reforestadora El Líbano, Luz Eliana Henao. Los cargos son presunta contratación sin llenar requisitos legales e interés indebido en la contratación para el mantenimiento de los separadores viales y las zonas verdes de la capital antioqueña entre los años 2020 y 2021.
Ese objeto contractual fue una función que por muchos años había estado en cabeza del Jardín Botánico de la ciudad, primero por su experticia pero además como una manera de ayudarlo a financiarse. No obstante, en 2020, tras la llegada de Quintero al poder local, le recortaron los recursos presuntamente para favorecer a una firma que comulgaba con sus intereses, según la Fiscalía.
El contrato inicial iba a ser de $12.000 millones, pero lo fraccionaron en uno de $7.000 millones para el Jardín y otro por $5.000 millones para Metroparques a través de un convenio interadministrativo, que a su vez subcontrató con Reforestadora El Líbano.
Este asunto tomó especial relevancia porque en ese periodo, que coincide con la pandemia por el covid-19, muchas áreas verdes de la capital antioqueña sucumbieron al abandono. Adicionalmente, dentro del proceso se ha revelado una posible cartelización alrededor de ese segundo contrato, pues dos firmas que aparentemente eran competidoras de Reforestadora El Líbano en realidad tenían vasos comunicantes con ella y habría ocurrido un acuerdo para definir previamente al ganador.