Hace 19 años Messi bañó a un bebé Lamine Yamal: ¿el domingo le entregará el trono en la final del Mundial?

Algunos dicen que esto ya estaba escrito, otros que los astros se alinearon para que sucediera un acto surreal; lo cierto es que este domingo, cuando los equipos salten al campo para disputar la final de la Copa Mundo en Nueva York, de un lado estará Lionel Messi y del otro Lamine Yamal, que se vuelven a reunir tras 19 años.

La primera reunión, ocurrida hace 19 años, se dio para la realización de una foto y un video en diciembre de 2007 para una campaña de Unicef y la Fundación del Barcelona FC, cuando Messi era el protagonista y bañó a Yamal, quien era un bebé. En ese entonces Messi tenía 20 años y Yamal unos meses.

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Ahora, 19 años después, el fútbol los vuelve a unir, esta vez, cada uno de ellos al lado contrario del campo, pero con el mismo interés: ser campeón, mientras que Messi lidera a Argentina en busca del bicampeonato; del otro lado estará Yamal, una de las nuevas figuras del fútbol mundial.

Lamine ha demostrado en varias entrevistas su admiración y respeto por Messi, a quien su familia aprendió a apreciar desde hace 19 años, cuando filmaron el comercial, por la manera como el astro argentino compartió con ellos durante esas horas.

Ahora, cada uno luchará por el título y tocará esperar al domingo para ver quién levanta la copa en el Mundial de Norteamérica, en el que España busca su segunda corona y Argentina va por su cuarta copa.

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Joan Monfort, el responsable de tomar la foto hace 19 años, declaró hace poco al periodico The Athletic que “fue una casualidad de la vida. En aquel instante no te puedes imaginar lo que será casi 20 años más tarde. Es una conjunción de cosas que sólo se da una vez”.

Añadió: “Es algo increíble. En aquel entonces, nadie podía imaginar que este bebé sería quien es ahora, y tampoco se podía saber que Messi se convertiría en quien es ahora. El destino juega un papel importante en estas cosas”.

Yamal en entrevista a DAZN mencionó que “he crecido un poquillo y Leo también. Ojalá que pueda enfrentarme a Lionel Messi en la final, ya que no pudimos en la Finalissima”.