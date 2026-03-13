María Corina Machado reunió a más de 15.000 venezolanos en Santiago de Chile: “Indescriptible”

No fue ni en Caracas ni en Maracaibo. La Nobel de Paz y líder opositora, María Corina Machado, reunió este pasado jueves entre el Paseo Bulnes y el Parque Almagro, en el centro de Santiago de Chile, a más de 15.000 venezolanos residentes en el país, según cálculos de las autoridades.
Machado, quien salió en diciembre del año pasado en un operativo secreto en conjunto con agentes especializados estadounidenses, aseguró en un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) que: “¡Desbordamos Santiago de Chile, mis venezolanos!”.