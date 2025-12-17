María Corina Machado dejó Oslo, Noruega, y ahora se desconoce su paradero

La opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz, María Corina Machado, abandonó Oslo tras sufrir una fractura en una vértebra y someterse a tratamiento médico, informó este miércoles uno de sus colaboradores cercanos.
Pedro Urruchurtu Noselli señaló que Machado “ya no se encuentra en la ciudad de Oslo”, aunque no precisó su nuevo destino. A través de su cuenta de X, indicó que la dirigente se encuentra estable y atendiendo citas médicas con un especialista, con miras a una pronta y completa recuperación.