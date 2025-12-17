Salario mínimo en Colombia para 2026 rozaría los $1,8 millones, anticipa ministro Benedetti

El salario mínimo en Colombia para 2026 vuelve a ser protagonista del debate económico y social esta semana, luego de que gremios empresariales y centrales obreras no llegaron a un acuerdo del alza en el primer plazo en el 15 de diciembre. Ahora, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anticipó que el incremento será superior al 12%, una cifra que, según dijo, no debería sorprender a los trabajadores. En entrevista con Blu Radio, Benedetti reveló que el ajuste será de dos dígitos y el decreto oficial se expedirá antes de Navidad. Incluso, dejó entrever que el porcentaje podría ser mayor. “Cuidado, de pronto se lleva una sorpresa que es un poquito más arriba”, afirmó, abriendo la puerta a un aumento cercano al 13%. Puede leer: Presidente Petro podría decretar aumento del salario mínimo tras reunión con MinTrabajo, ¿de cuánto sería?

¿Cuánto subiría el salario mínimo si el aumento es del 13%?

Si el incremento finalmente se ubica en 13%, el salario mínimo mensual pasaría a $1.608.555, lo que implica un aumento de $185.055 frente al valor actual. El auxilio de transporte también tendría un ajuste relevante, crecería en $26.000 y quedaría en $226.000. En total, sumando salario y auxilio, los trabajadores que devengan el mínimo recibirían en 2026 $1.834.555 mensuales. Esta cifra explicaría por qué desde el Gobierno se insiste en que el aumento permitiría proteger el poder adquisitivo de los hogares y estimular el consumo interno.

Mesa tripartita de negociación.

Desde las centrales obreras, la reacción fue inmediata. Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), calificó como positiva la señal del Gobierno, pero advirtió que el aumento debería ser más ambicioso. Arias insistió en que la decisión final debería aproximarse al 16%, la cifra que han defendido los sindicatos durante la negociación. “Eso sería una estupenda noticia para los trabajadores de Colombia”, afirmó, subrayando que el costo de vida sigue presionando los bolsillos. Le puede interesar: Fenalco responde carta del MinTrabajo y acusa al Gobierno Petro por falta de garantías en la concertación del salario mínimo Por otra parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, calificó el debate como “un gran error”, ya que la discusión de salario mínimo se convirtió en una discusión exclusivamente política, “pero es totalmente inmoral que se utilice como campaña electoral de alguien para el Congreso”, refiriéndose a Fabio Arias. Agregó que la discusión de salario mínimo debe ser la búsqueda de las mejores condiciones para los trabajadores en forma individual y para sus familias, pero también en lo colectivo, la búsqueda de mayor generación de trabajo, menor informalidad, mayor desarrollo, competitividad de los productos y las empresas, menor inflación para los hogares, menor impacto para las finanzas públicas para el Estado. “Como en muchos casos en economía, se trata de buscar un equilibrio entre múltiples variables con el infinito, más la mejor decisión para toda la ciudad”.

Negociación del salario mínimo: consenso fallido y decreto en camino

Benedetti explicó que, en las mesas de negociación con empresarios y sindicatos, inicialmente se había alcanzado un consenso para un aumento de dos dígitos. Sin embargo, algunos gremios empresariales se apartaron de esa posición en el último momento, lo que prolongó y tensionó las discusiones, dijo el funcionario. Pese a ese escenario, el ministro aseguró que el Gobierno avanzará con el decreto. “Yo creería que la otra semana, lunes o martes, hay sí o sí hay declaración del salario vinculado”, dijo en Blu Radio. Siga leyendo: La dura carta del MinTrabajo a Fenalco por su ausencia en la mesa de concertación del salario mínimo Ademas, en entrevista con La W, Benedetti reforzó su postura. Aseguró que el ajuste para 2026 debe ubicarse en “dos dígitos” y ser superior al 11%, con el objetivo de que el salario mínimo realmente alcance para cubrir las necesidades básicas. “El incremento debe permitir que lleve comida a la casa de todos los colombianos”, dijo, insistiendo en que una mayor capacidad de compra tendría un impacto positivo en la actividad económica. Eso sí, aclaró que el Gobierno no está abordando la negociación como una “subasta” y que el porcentaje final sigue en análisis.

Petro volvería a definir el salario mínimo