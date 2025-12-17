x

En Santa Elena inauguran un pesebre gigante que tendrá recorridos hasta enero

Desde el agroparque Jardín de los Silleteros, ubicado en el corazón de Santa Elena, nace este pesebre que reúne más de 25 estaciones, casas a tamaño real y un recorrido que combina lo románico, lo bíblico y lo contemporáneo.

    De noche el espacio se ilumina de una manera especial para el disfrute de los visitantes. FOTOS: Cortesía Jardín Silletero
Claudia Arango Holguín
Tendencias

17 de diciembre de 2025
Este es un pesebre para ver de noche, por lo menos así lo afirman desde el Agroparque Jardín de los Silleteros que acaba de inaugurar este espacio para que los visitantes disfruten de un recorrido –de cerca de dos horas– y un plan familiar bastante diferente.

Cuentan que este es el pesebre más grande de Antioquia y que comienza cuando los visitantes ingresan a un ambiente romano, “desde allí, el público avanza por los jardines, atraviesa escenarios bíblicos y entra a casas a escala real, ideales para fotografías y para vivir de cerca escenas que evocan la historia del nacimiento de Jesús”, detallan desde el agroparque.

El espacio tiene varias estaciones entre las que se destacan el Cristo de la Vida que busca presentar cinco milagros de Jesús, también hay un teatro al aire libre, con escenas vivas y contenido narrativo, un pesebre monumental y una capilla navideña en la que se reza la novena, se cantan villancicos y se puede apreciar un pesebre tradicional.

El Agroparque Jardín Silletero es una iniciativa privada que ha involucrado a toda Santa Elena desde el año pasado y que busca conjugar el turismo, el estímulo a la economía local y la preservación de la cultura montañera. Está ubicado en la vereda Perico, más cerca de Envigado, y abrirá su pesebre gigante desde las 12:00 del día hasta las 12:00 de la noche y estos recorridos se podrán hacer hasta el 12 de enero.

Cuentan además que la experiencia incluye una zona de emprendimientos y comidas típicas, “donde los visitantes podrán disfrutar de: natilla, buñuelos, empanadas, chicharrón, entre otras delicias tradicionales, apoyando a las familias y emprendedores del sector”

Bloque de preguntas y respuestas

¿Hasta cuándo se puede visitar el pesebre gigante?
El pesebre estará abierto hasta el 12 de enero, con horarios desde las 12:00 p.m. hasta las 12:00 a.m.
¿Qué actividades puedo hacer en el pesebre gigante?
Puedes disfrutar de un recorrido por los jardines con escenas bíblicas, un teatro al aire libre, la capilla navideña y comer delicias tradicionales como buñuelos, empanadas y chicharrón.

