Maduro regresará esta semana a un tribunal de Nueva York, ¿qué busca su defensa esta vez?

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, volverá a comparecer esta semana ante el juez de 92 años, Alvin Hellerstein, luego de su captura el 3 de enero por parte de fuerzas estadounidenses. La audiencia se realizará en un momento en que Washington está ajustando con cautela su relación con Caracas. Esto tendría lugar en el contexto de las condiciones en las que Maduro permanece en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC), una prisión federal de Nueva York que, según informan medios, se caracteriza por celdas de aproximadamente 3 × 2 metros, con una cama metálica, un retrete, un lavamanos y un patio al que solo puede salir breves períodos varias veces a la semana.

Maduro, quien sería presa del desespero, también habría estado gritando por las noches en español: “¡Yo soy el presidente de Venezuela! ¡Díganle a mi país que he sido secuestrado!”, solicitando que transmitan ese mensaje a su familia y a otros venezolanos presos. Le puede interesar: Así es la vida de Maduro en la cárcel de Nueva York: tres salidas al patio por semana y en las noches grita como loco

¿Qué busca la defensa de Nicolás Maduro esta vez?

En esta ocasión, la defensa del derrocado presidente venezolano intentará que se desestimen los cargos de narcotráfico en su contra cuando comparezca este jueves ante un tribunal de Nueva York.

Alvin Hellerstein, de 92 años, es el juez en el caso de Nicolás Maduro. FOTO: Tomada de redes sociales - cortesía

Una de las cuestiones centrales de la diligencia judicial seguramente será la de quién se ocupará de los honorarios legales del expresidente y de su esposa, Cilia Flores. En ese sentido, el gobierno de Venezuela buscaría cubrir el pago, pero antes el abogado de Maduro, Barry Pollack, deberá obtener una licencia de la administración estadounidense, debido a las sanciones de Washington contra la nación petrolera. Pollack argumentó en una presentación ante el tribunal que dicha autorización violaba el derecho constitucional de Maduro de tener representación legal, y exigió que el caso sea desestimado por razones procesales.

Maduro, al que algunos de sus compañeros detenidos llaman presidente en los pasillos, lee la Biblia, según una fuente cercana al gobierno venezolano. Sólo se le permite comunicarse por teléfono con su familia y sus abogados, por un máximo de 15 minutos por llamada, de acuerdo a esa fuente. “Están muy bien, fuertes, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza”, aseguró el lunes Nicolás Maduro Guerra, hijo del depuesto mandatario. “Vamos a ver a un presidente delgado, atleta, haciendo ejercicio todos los días”, añadió el también diputado. Entérese: Simpatizantes del chavismo marchan en Caracas para exigir a Trump el fin de las sanciones

Nicolás Maduro asegura que es un “prisionero de guerra”

De 63 años, Maduro se declaró no culpable de los cargos de narcotráfico en Estados Unidos y afirmó que es un “prisionero de guerra” en una audiencia el 5 de enero. Es acusado de haberse aliado con movimientos guerrilleros, principalmente de Colombia, considerados “terroristas” por Washington. Asimismo, es señalado de haberse asociado con cárteles criminales para enviar toneladas de cocaína a Estados Unidos. Según su abogado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, responsable de aplicar las sanciones, le concedió el 9 de enero licencias para recibir pagos por la defensa de Maduro y de su esposa. Sin embargo, Pollack indicó que luego la OFAC emitió una autorización enmendada que le impedía recibir dichos pagos. “Al no permitir que el gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, la OFAC está interfiriendo con (...) el señor Maduro para contratar un abogado y, por lo tanto, con su derecho, bajo la Sexta Enmienda, a un abogado de su elección”, escribió Pollack en una carta dirigida al tribunal con fecha del 20 de febrero.

Agregó que su equipo había presentado un recurso ante esa oficina y que llegado el caso presentaría una queja formal ante el tribunal, con el argumento de que Maduro no puede “costear de otro modo un abogado”. Los fiscales respondieron en un escrito judicial que “incluso si se hubieran violado los derechos constitucionales de los acusados —que no ha sido el caso—, la desestimación de la acusación sería una medida excesivamente drástica”. Siga leyendo: ¿Espías en vez de médicos? Varios países están devolviendo a galenos cubanos en medio de críticas a los programas de cooperación Venezuela es gobernada de manera interina por Delcy Rodríguez, ex vicepresidenta de Maduro desde 2018, pero quien ahora trabaja en colaboración con la Casa Blanca. Este mes, Estados Unidos restableció los lazos diplomáticos con Venezuela, en una señal de deshielo de la relación luego de la caída de Maduro. Este jueves se espera que la seguridad sea reforzada de nuevo en torno al tribunal, como ocurrió cuando Maduro compareció por primera vez. Al frente del caso está Alvin Hellerstein, un juez de 92 años reconocido por su larga trayectoria en el estrado.

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