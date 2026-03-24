Maduro regresará esta semana a un tribunal de Nueva York, ¿qué busca su defensa esta vez?

El líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, volverá a comparecer esta semana ante el juez de 92 años, Alvin Hellerstein, luego de su captura el 3 de enero por parte de fuerzas estadounidenses. La audiencia se realizará en un momento en que Washington está ajustando con cautela su relación con Caracas.
Esto tendría lugar en el contexto de las condiciones en las que Maduro permanece en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (MDC), una prisión federal de Nueva York que, según informan medios, se caracteriza por celdas de aproximadamente 3 × 2 metros, con una cama metálica, un retrete, un lavamanos y un patio al que solo puede salir breves períodos varias veces a la semana.