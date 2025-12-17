Régimen de Maduro lanza llamado desesperado a Colombia en busca de apoyo militar ante tensión con EE. UU.

Nicolás Maduro realizó este miércoles un llamado urgente y desesperado a Colombia para solicitar apoyo militar, en medio de la creciente tensión con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
El líder del régimen venezolano afirmó que la “mayor garantía” de “paz” y “respeto” en el escenario internacional es la “unión” entre los países aliados. “(...) Llamo al pueblo de a pie de Colombia, a su movimiento social, a sus fuerzas políticas y a los militares de Colombia, a quienes conozco muy bien, a una unión perfecta con Venezuela para que nadie toque la soberanía de nuestros países”, dijo Maduro durante una alocución desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.