Régimen de Maduro lanza llamado desesperado a Colombia en busca de apoyo militar ante tensión con EE. UU.

A través de una alocución, el líder del régimen venezolano llamó a que todos los colombianos se unan en defensa de la paz y el respeto entre los pueblos hermanos.

    Nicolás Maduro pidió apoyo militar urgente a Colombia con el argumento de la unión de los pueblos. FOTO: Xinhua
El Colombiano
17 de diciembre de 2025
bookmark

Nicolás Maduro realizó este miércoles un llamado urgente y desesperado a Colombia para solicitar apoyo militar, en medio de la creciente tensión con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

Lea también: “¡Venezuela está totalmente bloqueada!”: Trump ordenó bloqueo total a buques petroleros sancionados

El líder del régimen venezolano afirmó que la “mayor garantía” de “paz” y “respeto” en el escenario internacional es la “unión” entre los países aliados. “(...) Llamo al pueblo de a pie de Colombia, a su movimiento social, a sus fuerzas políticas y a los militares de Colombia, a quienes conozco muy bien, a una unión perfecta con Venezuela para que nadie toque la soberanía de nuestros países”, dijo Maduro durante una alocución desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.

Estas declaraciones se producen en un momento de alta tensión, luego de que Trump anunciara un discurso para la noche de este miércoles (9:00 p. m.), en el que abordará diversos temas relacionados con su país y una posible escalada militar contra el régimen de Maduro, a quien acusó del “robo de petróleo, tierras y otros activos”.

Venezuela está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de América del Sur. Solo seguirá creciendo, y el impacto para ellos será como nada que hayan visto antes, hasta que devuelvan a los Estados Unidos de América todo el petróleo, las tierras y otros activos que previamente nos robaron”, escribió Trump en su plataforma plataforma Truth Social.

Entérese: Trump designó al régimen de Maduro como “organización terrorista extranjera”: estos son sus efectos

Y agregó: “El régimen ilegítimo de Maduro está usando petróleo de estos campos petroleros robados para financiarse a sí mismo, el narcoterrorismo, la trata de personas, el asesinato y el secuestro. Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, incluyendo terrorismo, contrabando de drogas y trata de personas, el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”.

Cabe recordar que las fuerzas militares venezolanas han venido incorporando a civiles bajo el argumento de la “defensa de la patria”. Algunos de ellos han recibido entrenamiento básico en el uso de armas y de ciertos artefactos empleados en escenarios de combate.

No obstante, lejos de generar preocupación en el presidente Trump, la iniciativa provocó burlas en redes sociales, luego de que se viralizara un video en el que aparece una mujer participando en ejercicios de entrenamiento militar.

Siga leyendo: ¿Qué implicaciones trae que Estados Unidos designe al Clan del Golfo como organización terrorista?

