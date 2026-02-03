“Petro y Cepeda no me van a dar lecciones de igualdad”: Peñalosa

Enrique Peñalosa nació en Estados Unidos, pero renunció a su nacionalidad a los 22 años porque tenía una “decisión existencial” de dedicar su vida a Colombia. A sus 71 años, después de una vida de trayectoria en lo público, busca por tercera ocasión ser presidente de la República.
Como parte de la alianza entre EL COLOMBIANO y Teleantioquia, el candidato visitó Medellín, habló de sus proyectos para el departamento y para el país, principalmente en términos de infraestructura, seguridad, salud e igualdad.
Defendió sus políticas en materia de igualdad y aseguró que ni el presidente Gustavo Petro ni el candidato Iván Cepeda, del Pacto Histórico, le pueden dar lecciones en ese frente. Dijo estar dispuesto a adoptar medidas impopulares: “Si quieren una reina de la simpatía, no me elijan a mí”.