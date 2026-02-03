Paisas avanzó, por segundo año consecutivo, a los cuartos de final de la BCL

Paisas, por segundo año consecutivo, logró el paso a los cuartos de final del torneo de campeones de América. Aunque restan dos partidos por disputar, ya aseguró su cupo en la siguiente fase, en la que podría enfrentar a Nacional de Uruguay o a Flamengo de Brasil, actual campeón del certamen y equipo que lo eliminó en la misma instancia en 2025.
El quinteto dirigido por Daniel Seoane dio un golpe de autoridad en Villavicencio y derrotó a Caimanes del Llano 91-107. Con este resultado, se confirma —junto a Astros de México— como uno de los equipos clasificados a los cuartos de final de la BCL, a falta de la última ventana que se disputará en territorio mexicano.