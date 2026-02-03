Gustavo Petro modificó uno de los regalos que le dio Donald Trump

Tras una reunión de casi dos horas en la Casa Blanca con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, concluyó su visita oficial acompañado por el embajador Gabriel García-Peña y una delegación binacional.
El encuentro, más allá de la importante agenda política en temas como la lucha contra el narcotráfico, estuvo marcado por un intercambio de obsequios sencillos pero valiosos, con un alto contenido simbólico, y el presidente Petro modificó uno de ellos para compartir un mensaje.