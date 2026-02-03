Gustavo Petro modificó uno de los regalos que le dio Donald Trump

Tras una reunión de casi dos horas en la Casa Blanca con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, concluyó su visita oficial acompañado por el embajador Gabriel García-Peña y una delegación binacional. Le puede interesar: Trump anuncia, tras reunión con Petro, que combatirá junto a Colombia los grupos terroristas en la frontera con Venezuela El encuentro, más allá de la importante agenda política en temas como la lucha contra el narcotráfico, estuvo marcado por un intercambio de obsequios sencillos pero valiosos, con un alto contenido simbólico, y el presidente Petro modificó uno de ellos para compartir un mensaje.

FOTO: Presidencia de la República

Y es que, tras finalizar la reunión con Trump, el mandatario colombiano compartió por sus redes sociales la modificación que le hizo al detalle que le dio el homólogo estadounidense tras dejar la Casa Blanca. El mismo Petro contó si le gustó o no al norteamericano.

El mensaje en la gorra: “Hagamos grandes las Américas”

Durante la cita, el jefe de Estado norteamericano entregó a Petro y a su comitiva la emblemática gorra roja con la bandera de Estados Unidos y su firma. El accesorio portaba el eslogan: “Make America great again” (Hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande).

En declaraciones a Caracol radio, Petro reveló que intervino el regalo de su homólogo con un bolígrafo. “Le puse una ‘s’ a América y le dije hagamos grandes las Américas”, detalló el mandatario colombiano. Además de las gorras, la delegación recibió medallones con la inscripción que decía “Seal of the United States”. Luego, por medio de sus redes sociales, el presidente Petro compartió una foto del regalo con la “S” ya puesta en la gorra, donde se ve bastante claro. “Le propuse a Donald Trump un cambio en la moda: ponerle una “S” a América”, dijo. Al final, insinuó que su propuesta le gustó al estadounidense. “Parece que le gustó. Américas”.

Café y cacao: la respuesta de la sustitución de cultivos

Por su parte, Petro entregó a Trump una selección de productos gastronómicos y culturales de exportación. La muestra consistió en café y chocolates elaborados por 18.000 familias cacaoteras y 2.300 caficultoras que forman parte de programas de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia. Dichos productos representan el esfuerzo de comunidades orientadas al desmantelamiento del narcotráfico. Los productores enviaron un mensaje directo sobre su transición de la hoja de coca a los nuevos cultivos lícitos.

FOTO: Presidencia de la República