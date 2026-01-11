x

Maduro envió su primer mensaje desde prisión en Estados Unidos

El hijo del líder del régimen chavista afirmó que habría recibido un mensaje de su padre a través de los abogados, en el que aseguraban que “estaban bien”.

    Nicolás Maduro habría enviado un mensaje a su hijo desde la prisión en Estados Unidos. FOTO: Cortesía - AFP
Agencia AFP
11 de enero de 2026
bookmark

El hijo del presidente depuesto Nicolás Maduro aseguró que su padre está “bien” en Estados Unidos, donde fue encarcelado y responde a un juicio por narcotráfico, según un video publicado el sábado por un dirigente de su partido.

“Los abogados nos han dicho que está fuerte. Dijo que no estemos tristes, que ‘nosotros estamos bien, somos unos luchadores’”, dijo Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, al citar a su padre.

Lea también: “Se golpearon contra una puerta intentando escapar”: detalles de las lesiones de Maduro y su esposa tras operativo de captura

“Un hombre que no pudieron vencer por ninguna vía y tuvieron que usar una fuerza desproporcionada, pero no lo vencieron. Él está fuerte”, añadió.

Muere bajo custodia un policía acusado de “traición a la patria” en Venezuela

Esto se produce en paralelo con la muerte de un policía que estaba bajo custodia en Velezuela por “traición a la patria”, , informaron la fiscalía, la oposición y oenegés de derechos humanos en medio de lentas excarcelaciones de presos políticos.

Y es que Venezuela había anunciado este jueves la liberación de un “número importante” de detenidos, incluidos extranjeros. Sin embargo, familiares y defensores de derechos humanos señalan que apenas han sido excarcelados una veintena de detenidos por razones políticas desde entonces.

El gobierno interino de Delcy Rodríguez defiende esta medida como un gesto de “convivencia pacífica”. Pero la Casa Blanca insiste en que forma parte de la influencia de Donald Trump en Venezuela, tras bombardear el país para capturar al depuesto mandatario Nicolás Maduro y su esposa.

“El Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos denuncia la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, de 52 años de edad, ocurrida el 10 de enero de 2026 (...) 62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones”, indicó esa organización en un mensaje en X divulgado la madrugada del domingo.

El Ministero Público informó la tarde del domingo que Torres Fernández “presentó una descompensación súbita de salud, por lo que fue trasladado de manera inmediata al centro asistencial, ingresando con signos vitales y siendo atendido oportunamente por personal médico”. “No obstante, sufrió un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco, que ocasionó su fallecimiento” en el hospital Dr. Domingo Luciani, en el este de Caracas, indicó la entidad en un comunicado difundido a medios.

Torres Fernández era funcionario de la Policía del estado Portuguesa, a unos 400 kilómetros de Caracas, con más de 20 años de servicio, según el Comité de Familiares por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp). “Fue detenido el 9 de diciembre de 2025 por compartir mensajes críticos contra el régimen y el gobernador del estado”, agregó esta organización que defiende los derechos de los presos políticos. Indicó que “se le imputaron delitos de traición a la patria y asociación para delinquir”.

“Hasta este momento, no existe información oficial sobre las circunstancias ni las causas de su muerte, ni sobre la atención médica que habría recibido mientras permanecía bajo custodia. Esta falta de información y de transparencia hace responsable al Estado por su vida e integridad”, agregó el Clipp.

El partido opositor Primero Justicia, del encarcelado dirigente Juan Pablo Guanipa, también dio a conocer el deceso y exigió la “libertad inmediata, plena e incondicional para TODOS los presos políticos, civiles y militares”. Desde 2014 han muerto 18 presos políticos bajo la custodia del Estado venezolano, según organizaciones de derechos humanos. La ONG Foro Penal reporta más de 800 detenidos por motivos políticos en Venezuela.

Siga leyendo: Trump advierte a Cuba que alcance “un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”

