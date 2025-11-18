Maduro dice estar dispuesto a hablar “face to face” con Trump en medio del cerco con despliegue militar a Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que su gobierno mantiene la posición “invariable” de dialogar “cara a cara” con el presidente estadounidense Donald Trump, que antes afirmó que “en algún momento” hablaría con su par venezolano.

En septiembre, Maduro invitó a Trump a “preservar la paz con diálogo” en una carta en medio del despliegue militar ordenado por el líder republicano en el Caribe. La propuesta fue rechazada en esa oportunidad por Washington que le acusa de encabezar redes de narcotráfico.

“Este país está en paz, este país va a continuar en paz y en Estados Unidos el que quiera hablar con Venezuela, se hablará, ‘face to face’, cara a cara, sin ningún problema”, dijo el mandatario durante su programa semanal de televisión Con Maduro.

“Yo lo he dicho en inglés, y lo repito siempre. Diálogo. ¿Cómo se dice diálogo en inglés? Diálogo, diálogo, diálogo, diálogo, diálogo... Yes, peace, war no, never, never war (Sí, paz, guerra no, nunca, nunca guerra)”, añadió Maduro.