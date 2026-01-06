María Corina Machado asegura que volverá “lo antes posible” a Venezuela y que quiere compartir el Nobel de Paz con Trump

En su primera aparición en medios, la líder opositora venezolana María Corina Machado dijo que quiere volver a su país “cuanto antes” y aseguró que Delcy Rodríguez, recién juramentada presidenta interina, es “una de las arquitectas centrales de la tortura” del régimen venezolano.
Machado, en medio de su entrevista con Fox News, dijo que “una Venezuela libre” se convertirá en el “centro energético” del continente americano, dos días después de la captura del mandatario Nicolás Maduro por Estados Unidos.
“Vamos a convertir a Venezuela en el centro energético de América, vamos a traer el Estado de derecho, vamos a abrir los mercados”, declaró la nobel de Paz.
En cuanto a su regreso a Venezuela, que ha estado en entredicho desde que salió en diciembre del año pasado para recibir el premio Nobel de Paz en Oslo, la caraqueña reafirmó que ya se encuentra “planeando regresar a Venezuela lo antes posible”.
No obstante, estas declaraciones suceden justo cuando el presidente Donald Trump decidió, aparentemente, haberla apartado del proceso para una transición de gobierno en Venezuela tras declaraciones posteriores al ataque, en las que, además, ha mostrado simpatía por Delcy Rodríguez.