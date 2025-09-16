Luigi Mangione: juez desestimó cargos de terrorismo y programó el juicio para diciembre de 2025

Avanza el proceso judicial contra Luigi Nicholas Mangione, señalado de asesinar en diciembre de 2024 al empresario Brian Thompson, un destacado CEO de la aseguradora UnitedHealthcare. La muerte de Thompson se hizo pública tras el hallazgo de imágenes y videos en los que se observa al joven, de 27 años, ejecutar su macabro plan de sorprender por la espalda al ejecutivo y quitarle la vida con un arma provista de silenciador. Mangione compareció este martes en una audiencia realizada en un tribunal de Manhattanm, en Nueva York, donde apareció vestido con un uniforme beige de prisionero, esposado y escoltado por varios policías. Allí estuvo rodeado por la prensa y una muchedumbre que clamaba por su inocencia. Entre los asistentes había una mujer disfrazada de Luigi Bros, el hermano de Mario Bros en el videojuego homónimo, quien sostenía un cartel con la foto del acusado y el mensaje: “No culpable, liberen a Luigi”. Otra mujer llevaba una bandera italiana con el lema “la atención médica es un derecho humano”. Lea también: Luigi Mangione, el presunto asesino del CEO de UnitedHealthcare que pasó del anonimato al desprestigio Tras su arresto en Altoona (Pensilvania) el 9 de diciembre de 2024, Mangione fue presentado con cargos de asesinato en segundo grado, así como acto de “terrorismo”. No obstante, el juez Gregory Carro determinó este martes que las pruebas aportadas para sustentar el cargo de asesinato en primer grado como acto de terrorismo no eran legalmente suficientes, por lo que decidió desestimarlo. Luigi se había declarado inocente de este y los demás cargos. “He revisado las pruebas y las mociones (de ambas partes). En lo relativo a los cargos 1 y 2, asesinato como un acto de terrorismo, las pruebas presentadas por el gran jurado fueron legalmente insuficientes”, expresó Carro.

El estadounidense de ascendencia italiana también podría enfrentar la pena de muerte en otro proceso a nivel federal, según la petición de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, quien argumentó que el asesinato fue un acto de violencia política, premeditado y a sangre fría. “Después de una cuidadosa consideración, he ordenado a los fiscales federales que busquen la pena de muerte en este caso”, señaló Bondi en un comunicado publicado en abril de este año. Mangione será juzgado a partir del 1 de diciembre en un tribunal del estado de Nueva York.

¿Qué pudo llevar a Luigi Mangione a crear el presunto plan de asesinar a Brian Thompson en Nueva York?

Una lesión en la espalda que le “cambió la vida” pudo haber influido en el accionar del sospechoso de matar a tiros al directivo de la aseguradora UnitedHealthcare en pleno centro de Nueva York, según indicó la Policía. Los detectives se han concentrado en lo que pudo motivar al ingeniero de datos, graduado de la Universidad de Pensilvania y procedente de una familia adinerada de Baltimore, a presuntamente disparar a Thompson a sangre fría. Algunas especulaciones han circulado sobre la salud de Mangione, después de que una foto en lo que parecía ser una de sus cuentas de redes sociales apareciera una radiografía de una columna vertebral con un implemento médico.