Aumento en el streaming: cuánto costarán Disney+ y Hulu tras el alza de octubre 2025

Disney anunció un aumento en sus servicios de streaming: cada plan subirá entre 2 y 3 dólares a partir de octubre. Aquí le contamos cómo quedarán los precios y qué paquetes se verán afectados.

  • El anuncio se dio este martes por parte de Disney y aplicará a partir del 21 de octubre. Foto: Disney Plus.
    El anuncio se dio este martes por parte de Disney y aplicará a partir del 21 de octubre. Foto: Disney Plus.
El Colombiano
El Colombiano
23 de septiembre de 2025
bookmark

Disney anunció este martes un nuevo aumento en sus servicios de streaming en Estados Unidos, que entrará en vigor el 21 de octubre de 2025. Tanto Disney+ como Hulu subirán entre 2 y 3 dólares en sus planes, mientras que los paquetes que incluyen ESPN también tendrán ajustes.

Conozca: MagisTV y apps piratas: pilas a estos permisos ocultos que exponen sus fotos y contraseñas

El plan de Disney+ con anuncios pasará de 9,99 a 11,99 dólares mensuales, mientras que la versión sin publicidad subirá de 15,99 a 18,99 dólares. En el caso de Hulu, el plan con anuncios también aumentará de 9,99 a 11,99 dólares, mientras que el plan premium sin anuncios se mantendrá en 18,99. Por su parte, ESPN Select subirá un dólar, hasta los 12,99 mensuales.

En cuanto a los paquetes, el plan Disney+ y Hulu con anuncios aumentará de 10,99 a 12,99 dólares, y los que incluyen Disney+, Hulu y ESPN —o Disney+, Hulu y HBO Max— tendrán un alza de tres dólares, llegando a 19,99 mensuales. De momento, el bundle de lanzamiento con Disney+, Hulu y ESPN Unlimited seguirá a 29,99 dólares durante los primeros 12 meses.

Se trata del tercer incremento consecutivo en tres años, tras los ajustes aplicados en octubre de 2023 y octubre de 2024. La empresa explicó que notificó a los usuarios a través de sus sitios de soporte al cliente.

Lea también: “Ya no somos el país que hace telenovelas, sino el país que cuenta buenas historias”: Juan Fernando Sánchez

El anuncio llega en medio de la polémica por la suspensión temporal de Jimmy Kimmel Live! en ABC, luego de los comentarios del presentador sobre el presunto asesino del activista conservador Charlie Kirk. Aunque Disney confirmó que el programa regresará al aire, cadenas como Nexstar y Sinclair anunciaron que no lo emitirán por ahora.

Disney completó en junio la adquisición total de Hulu tras un acuerdo con Comcast, y planea integrar por completo la plataforma a Disney+ en 2026, aunque ambas marcas seguirán disponibles como servicios individuales.

