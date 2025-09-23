Esto es lo que hay detrás de la reaparición de un colombiano en Ecuador gracias a un video viral de TikTok

Un video casual publicado en TikTok por la empresaria e influencer ecuatoriana Amy Solano, grabado originalmente para promocionar una prenda de vestir, se ha convertido en el puente para que una familia colombiana localice a un ser querido desaparecido desde hace dos años. El protagonista de esta historia es Diego Londoño, un hombre de 41 años que padece una pérdida total de memoria. El episodio comenzó en Machala, Ecuador, una ciudad ubicada en la provincia de El Oro, cerca de la frontera con Perú. Allí, Amy Solano, fundadora de la marca de ropa Rafaela, se encontraba grabando en su tienda. Lea también: Dos colombianos fueron las víctimas de la explosión en un bar en Madrid, España Su intención era crear un video sobre el nuevo pantalón. Al momento de grabar, de manera inesperada, un hombre se asomó por la ventana y la saludó con amabilidad. Conmovida por el gesto espontáneo, la creadora de contenido decidió compartir el momento en TikTok, acompañándolo con la canción Día de suerte de Alejandra Guzmán. El video se volvió rápidamente viral, acumulando más de 32 millones de reproducciones y cerca de 3 millones de ‘me gusta’.

Esa popularidad de la publicación generó una avalancha de reacciones. Algunos usuarios bromearon sobre la apariencia del hombre hasta hacer comparaciones humorísticas como “La dama y el vagabundo”, sugiriendo que la influencer lo “lavara y se lo quedara”. Entre los miles de comentarios, tres mensajes de tres hermanas desde Colombia sobresalieron, confirmando que lo que parecía un momento viral casual era en realidad una pista crucial para una familia desesperada. “Él es Diego Londoño de Colombia, es mi hermano y lo estamos buscando hace 2 años”, comentó Lucia Londoño en la publicación. Otras familiares, como Olga Judith y Marta Londoño, confirmaron la identidad del hombre, identificado como Diego Luis Londoño. “Gracias, Amy, por devolvernos la alegría de saber de él. Eres un ángel”, subrayó Marta desde Medellín.

Hermanas y familiares de Diego Londoño publicaron el video de la empresaria e influencer ecuatoriana Amy Solano. Foto: Captura perfil de @amysolanogutierrez

De acuerdo con la familia, Diego Londoño, de 41 años, padece una severa pérdida total de memoria que desarrolló hace más de cinco años. Esta condición le impide recordar datos fundamentales, incluyendo su propio nombre o su lugar de origen. La última vez que fue visto en Colombia fue hace dos años. Tras contactarse con los familiares, Amy Solano, a quien muchos usuarios han catalogado como un “ángel enviado por Dios”, publicó videos adicionales para relatar el caso y confirmar su disposición a colaborar.

La influencer ecuatoriana compartió detalles proporcionados por la familia, indicando que Diego es “una persona que no tiene ningún tipo de agresividad” y que reacciona bien ante el acercamiento.

La empresaria se ha comprometido personalmente con la causa, afirmando: “Yo voy a encontrarlo. Yo estoy segura de que yo lo voy a encontrar con la bendición y la gracia de Dios”

Gracias a este video se ha generado una ola de solidaridad en redes sociales donde los internautas ayudan a rastrear el paradero de Diego.

¿Cuándo podrá Diego Londoño reencontrarse con su familia?

Aunque gracias a ese vídeo, el colombiano fue visto en Machala, Ecuador, la búsqueda se extendió. La protagonista del primer video compartió una noticia esperanzadora el 21 de septiembre: Diego Londoño fue visto en una iglesia pentecostal en Perú la semana anterior.