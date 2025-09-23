El Tecnológico de Antioquia entregó obras del campus de Robledo con 10 nuevos espacios que se conectan a través de un sendero

El Tecnológico de Antioquia (TdeA) Institución Universitaria realizó este martes la apertura de su ambicioso proyecto Bulevar TechCul, cultura y tecnología, en el campus de Robledo.
La institución presentó estas nuevas obras como un esfuerzo para dinamizar las expresiones culturales, fomentar la calidad educativa y mejorar el bienestar de la comunidad académica.
Puede leer: Comenzarán a capturar palomas en la Universidad de Antioquia, ¿qué harán con ellas?
Las obras consistieron en una intervención total de 2.336 metros cuadrados que vincula diez nuevos espacios. Estos ambientes fueron diseñados bajo enfoques de sostenibilidad, inclusión, actividad física, alimentación saludable, inmersión tecnológica y movilidad humana.