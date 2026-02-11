Denuncian contrato de la U. San José por $12.500 millones para enseñar japonés en el Magdalena

¿Sabe japonés? Seguramente no. Menos sabrán o les interesará saber a las comunidades vulnerables del departamento del Magdalena. La Fundación de Educación Superior San José, relacionada con el caso de Juliana Guerrero, habría sido contratada para, entre otras, proporcionar docentes capacitados en ese idioma para enseñar en estas comunidades entre febrero de 2022 y febrero de 2023.
La denuncia de la representante Catherine Juvinao llega después de que la Fiscalía anunciara esta semana que imputará cargos a Juliana Guerrero y al exsecretario general de la San José, Luis Carlos Gutiérrez, por fraude procesal y falsedad ideológica en documento por los títulos académicos de esa institución que Guerrero presentó para posesionarse como viceministra de Juventudes.