¡Iguallita! Figura de cera de Lady Di con el “vestido de la venganza” causa sensación en París

El Museo Grevin de París presentó este jueves una nueva figura de cera de la princesa Diana, recreada con el célebre "vestido de la venganza", el mismo diseño negro que lució en 1994 la noche en que el entonces príncipe Charles admitió públicamente su infidelidad con Camilla Parker Bowles. La escultura, de tamaño real, muestra a Lady Di con el recordado vestido de cóctel sin hombros, tacones altos, gargantilla de perlas y un pequeño bolso en las manos. El museo aseguró que el homenaje tiene un significado especial para la capital francesa, que aún recuerda el trágico accidente en el que la princesa murió en 1997 en un túnel junto al río Sena.

La figura a tamaño real retrata a Lady Di con su icónico vestido negro, tacones, perlas y bolso, un homenaje que París acoge con especial significado por el accidente que acabó con su vida en 1997. FOTO: AFP.

Según representantes del Grevin, la idea del retrato surgió después de que su director quedara decepcionado por la figura de Diana en el museo Madame Tussauds de Londres. La presentación coincidió, además, con el 30 aniversario de la entrevista que la princesa concedió al programa "Panorama" de la BBC, considerada un punto de quiebre para la imagen de la monarquía británica.

Figura de Diana en Madame Tussauds de Londres. FOTO: Madame Tussauds.

El “vestido de la venganza”, bautizado así por la prensa sensacionalista, se ha convertido en un símbolo de ruptura y empoderamiento para Diana. De acuerdo con la escritora francesa Christine Orban, autora de la novela Mademoiselle Spencer, aquella elección marcó un antes y un después en su vida pública. “El negro solo se usa en funerales en la familia real. Un vestido tan sexy para una princesa no era habitual; fue un gesto de liberación”, afirmó.

Diana luciendo el diseño de Christina Stambolian en la Serpentine Gallery de Londres, 1994. FOTO: Princess Diana Archive, Vogue.