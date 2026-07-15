Keiko Fujimori recibe credenciales como presidenta de Perú 2026-2031: “Asumo el mandato con responsabilidad”

Keiko Fujimori recibió este miércoles las credenciales que la acreditan como presidenta electa de Perú para el periodo constitucional 2026-2031, durante una ceremonia pública realizada en el Gran Teatro Nacional, en el distrito limeño de San Borja. El acto fue presidido por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, y contó con la asistencia del mandatario interino José María Balcázar, autoridades nacionales, representantes políticos y simpatizantes de la presidenta electa. La entrega de credenciales se realizó antes de la investidura programada para el 28 de julio, día nacional del país.

Durante la sesión solemne también fueron acreditados Luis Galarreta como primer vicepresidente electo y Miguel Torres como segundo vicepresidente electo. Con esta ceremonia concluye el proceso de las elecciones generales, que comenzó con la primera vuelta del 12 de abril y continuó con la segunda vuelta presidencial celebrada el 7 de junio. El JNE proclamó el pasado 3 de julio como ganadora de la segunda vuelta a la fórmula presidencial del partido Fuerza Popular, que compitió frente al partido Juntos por el Perú, encabezado por Roberto Sánchez.

La ceremonia fue encabezada por el Jurado Nacional de Elecciones en el Gran Teatro Nacional. FOTO: AFP

JNE destaca el cierre del proceso electoral y el significado de la elección

Tras la lectura del acta de proclamación de resultados, Roberto Burneo señaló que la elección representa un hecho de relevancia para el país. “Por primera vez, la voluntad soberana del pueblo peruano ha conferido la Presidencia de la República a una mujer, elegida democráticamente por el voto ciudadano”, afirmó. Asimismo, expresó: “Hemos elegido por primera vez a una plancha presidencial liderada por una mujer, lo cual marca también un hito histórico en torno a la inclusión, a la participación femenina, y también al trabajo y a la madurez democrática de nuestro país”. El titular del JNE indicó que corresponde al organismo electoral reconocer oficialmente la decisión expresada en las urnas y garantizar que el mandato otorgado por la ciudadanía sea respetado. También destacó la contribución de la justicia electoral a favor de “la transición pacífica y democrática” y de “fortalecer la paz social”. Antes de la ceremonia, Burneo sostuvo que la entrega de credenciales “no es un acto simplemente protocolar, (sino que) marca la institucionalidad, luego de procesos electorales marcados por retos difíciles y complejos, los hemos logrado superar, y garantizar un proceso electoral difícil”. El presidente del JNE explicó además que, tras los inconvenientes registrados en la primera jornada electoral, el organismo “recogido las lecciones” y fortaleció sus líneas de acción, lo que permitió el desarrollo de la segunda vuelta. Agregó que esa experiencia será aplicada en la organización de las elecciones municipales y regionales previstas para el 4 de octubre, en las que participarán aproximadamente 100.000 candidatos distribuidos en más de 10.000 listas de postulantes para los cargos de alcaldes, concejales, gobernadores y otras autoridades locales.

Keiko Fujimori plantea un mensaje de responsabilidad y unidad

De acuerdo con medios locales, tras recibir la credencial presidencial, Keiko Fujimori afirmó que asume el cargo con responsabilidad y se refirió a su trayectoria política. “Asumo el mandato de millones de peruanos para servir al Perú con honestidad, decisión y entrega”, manifestó. Durante su intervención también señaló: “A lo largo de mi vida pública he aprendido que hacer política exige fortaleza, humildad y sobre todo aprender. He aprendido de mis errores y de mis aciertos, de los momentos difíciles y alegres. He aprendido a pedir perdón y sobretodo a perdonar. Por eso, el Perú necesita mirar hacia adelante y hacerlo con serenidad”. La presidenta electa agregó que su camino hacia la Presidencia “no ha sido sencillo”, al haber estado marcado por desafíos, obstáculos e incertidumbre, pero sostuvo que “la democracia siempre merece ser defendida y que el Perú siempre vale la pena todo esfuerzo”. Finalmente, Fujimori hizo referencia a los objetivos de su futura administración y expresó: “Vamos a forjar un Perú más inclusivo, con una verdadera inclusión para los peruanos históricamente postergados”, además de convocar a los distintos sectores del país a trabajar de manera conjunta. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

Bloque de preguntas y respuestas: