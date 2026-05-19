Juez frena arrestos de inmigrantes en tribunales de Nueva York

Un juez federal de Estados Unidos prohibió este lunes la mayoría de los arrestos realizados por agentes migratorios en y alrededor de varios tribunales de inmigración de Manhattan, una decisión que representa un duro revés para una práctica implementada durante la administración de Donald Trump y que había generado temor entre miles de migrantes.
El fallo fue emitido por el juez de distrito P. Kevin Castel y aplica específicamente a tres sedes judiciales ubicadas en Nueva York: 26 Federal Plaza, 201 Varick Street y 290 Broadway, lugares donde diariamente se desarrollan procedimientos relacionados con inmigración y solicitudes de asilo.
La medida impide que agentes federales realicen arrestos rutinarios dentro o cerca de estos tribunales, salvo en casos excepcionales relacionados con amenazas graves a la seguridad pública.