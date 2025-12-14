La izquierda perdió el poder en Chile: este domingo ganó la presidencia José Antonio Kast, de extrema derecha

En su tercer intento, José Antonio Kast alcanzó el poder en las urnas para la extrema derecha en Chile. Más sobrio que otros líderes de la misma ideología, este devoto católico promete un plan “implacable” para restaurar la seguridad y el orden en Chile. Este domingo se impuso en el balotaje sobre la izquierdista Jeannet Jara, quien reconoció su derrota.

De 59 años y padre de nueve hijos, Kast es un abogado ultraconservador sin reservas: rechaza el aborto incluso en casos de violación, la píldora anticonceptiva de emergencia, el divorcio, el matrimonio homosexual y la eutanasia.

Lleva 30 años en política sin la estridencia de líderes de derecha como el brasileño Jair Bolsonaro o el argentino Javier Milei, con quienes se le compara.

“Es mucho más conservador como personaje y no tiene una personalidad muy carismática”, dice a la AFP Robert Funk, profesor de ciencia política de la Universidad de Chile.

Sus logros como diputado se limitan a la aprobación de leyes que permitieron colocar estatuas, vender lentes para la presbicia sin receta médica, otorgarle a una monja un pasaporte chileno y regular loterías.

Admirador de la dictadura que impuso Augusto Pinochet desde 1973 hasta 1990, se ganó el favor de los chilenos con su promesa de atacar de frente la criminalidad y deportar a casi 340.000 migrantes irregulares, en su mayoría venezolanos.

La percepción de inseguridad supera por mucho la evidencia de que Chile sea un país tomado por el crimen, pese al repunte de delitos en los últimos años.

“Este gobierno generó caos, desorden e inseguridad. Y nosotros vamos a ir a la inversa”, asegura Kast, quien asumirá el 11 de marzo.

Fue electo en medio de una ola conservadora que barre a América Latina y tras el segundo triunfo de Donald Trump en Estados Unidos.