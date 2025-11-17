x

¿Qué tipo de izquierda representa Jeannette Jara, la candidata del Partido Comunista en Chile?

Jeannette Jara representó un leve triunfo de la izquierda en Chile en la primera vuelta de las elecciones que buscan elegir al sucesor de Gabriel Boric.

  Jeannette Jara representará en segunda vuelta una amplia alianza de centro-izquierda afín al gobierno de Gabriel Boric. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

17 de noviembre de 2025
La primera vuelta presidencial en Chile ha determinado que la izquierdista Jeannette Jara y el ultraderechista José Antonio Kast disputarán en diciembre un balotaje para suceder en el mandato a Gabriel Boric tras triunfar este domingo en unos comicios marcados por el temor a la inseguridad y la migración irregular.

Jara se impuso con el 2,9% de ventaja sobre Kast con el 99% de los votos escrutados. Ambos se medirán en una segunda vuelta el 14 de diciembre, según el conteo del Servicio Electoral. En el punto de concentración de los partidarios de la aspirante, en el centro de Santiago, escasamente hubo festejos.

La candidata, representante de una coalición de centro-izquierda, de 51 años, envío un mensaje a sus filas: “No dejen que el miedo congele sus corazones. No vale la pena. Al miedo hay que combatirlo dándole más seguridad a las familias”.

Jeannette Jara, de 51 años, es una comunista crítica del ala ortodoxa y milita en el Partido Comunista (PC) desde los 14 años, siendo la representante de una amplia alianza de centro-izquierda afín al gobierno de Gabriel Boric.

La candidata presidencial nació en El Cortijo, un barrio pobre del norte de Santiago, y vivió con sus abuelos hasta la adolescencia. Fue ministra de Trabajo de Boric, en donde uno de sus principales logros fue la reducción de la semana laboral de 45 a 40 horas y la reforma del sistema privado de pensiones.

La izquierda que representa la chilena Jeannette Jara

Aunque la graduada de administración pública y leyes actualmente milita en el Partido Comunista, ha tenido diferencias públicas con sus dirigentes más ortodoxos por sus posiciones frente a Cuba o Venezuela, cuyos gobiernos no considera democráticos, incluso llama al de Nicolás Maduro de “dictadura”.

Entendiendo que la concepción de comunista en Chile puede ser diferente a otros países de Latinoamérica, EL COLOMBIANO consultó a dos expertos internacionalistas sobre el tipo de izquierda que lidera Jara en Chile.

Para el experto en asuntos internacionales, Abdelaziz Malaver, la militante del PC representa un progresismo institucional, “un estilo mucho más ligado a los derechos laborales, a la protección social”.

Malaver argumentó que Jara representa una lógica de continuidad cercana a Boric donde se destaca una “mayor regulación económica y una mayor agenda de igualdad”.

Con Jara se facilitaría “unos bloques ideológicos un poco más cercanos a lo que ya se ha ido construyendo, una profundización de la relación con China, una lógica de transformación de integración regional y seguir con algunas políticas internas propuestas estás directamente el último gobierno de Chile”, explicó el experto internacionalista.

Por otro lado, para el politólogo e internacionalista Manuel Camilo González, quien también conversó con EL COLOMBIANO sobre la izquierdista Jara, la política de 51 años efectivamente llega a estas elecciones proveniente de la extrema izquierda, sin embargo, al igual que Kast, aunque tienen posiciones opuestas, “con el tiempo y en la campaña ciertamente han sido moderados”.

¿Qué representaría para Latinoamérica una elección de Jara como presidenta de Chile?

El internacionalista González le explicó a este medio que algo a tener en cuenta respecto a Chile y la región es la idea del contagio. “Los resultados políticos de estos países terminan contagiando a los electorados, contagiando a los candidatos para adoptar estrategias, para adoptar tendencias de voto que obviamente se pueden replicar en otros países”, detalló.

Para Malaver, la elección de Jara significaría “la lógica de alianzas estratégicas ideológicas de la izquierda que se han venido posicionando no solo con Chile sino con toda la izquierda institucional latinoamericana y que está un poquito más alineado sobre las nuevas estrategias regionales y el cambio institucional sobre la economía pensada hacia el exterior, hacia hacia Estados hacia China”.

