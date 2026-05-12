Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close
Multimedia
hace 2 horas
bookmark

Gisela Zivic: Historia de Prolírica y el auge de la ópera en Medellín

hace 2 horas
Ángel Castaño Guzmán

Periodista, Magíster en Estudios Literarios.

Sara Kapkin

Periodista. Magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha escrito en diferentes medios de comunicación colombianos como VICE, Pacifista, El Espectador y El Colombiano.

En esta entrevista, Gisela Zivic comparte la trayectoria de Prolírica de Antioquia, desde sus inicios en los años noventa hasta su consolidación como referente cultural en Medellín. Explica cómo la ópera y la zarzuela rompen el estigma de ser artes elitistas, destacando el papel del talento juvenil, los desafíos de producción y financiamiento, y la pasión que une a cientos de artistas. Además, recomienda fragmentos esenciales para nuevos públicos y anuncia los próximos estrenos en el Teatro Metropolitano....

Ángel Castaño Guzmán
Ángel Castaño Guzmán

Tendencias

Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

Todos los videos

Ver más