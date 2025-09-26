En enérgico discurso, Netanyahu defendió la ofensiva en Gaza ante un recinto casi vacío en la ONU

La llegada del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a la Asamblea General de la ONU provocó la salida de numerosos delegados de la sala, y también aplausos y vítores de otros, constató la AFP.
La presidencia de la Asamblea pidió repetidamente orden antes de que Netanyahu tomara la palabra en el estrado. El primer ministro de Israel esperó a que varias personas salieran del recinto antes de comenzar su discurso.
Netanyahu declaró que su país ha “destruido la mayor parte de la máquina terrorista” del grupo armado palestino Hamás y que busca terminar el trabajo “lo más rápido posible” en Gaza.