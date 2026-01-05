Candidatos presidenciales se pronunciaron ante la amenaza de Trump de una “operación militar” en Colombia

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que afirmó que una posible “operación militar” en Colombia “suena bien”, desataron una ola de reacciones en el escenario político colombiano sobre la relación diplomática entre ambos países. La controversia se produjo tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y los bombardeos ejecutados por Estados Unidos en ese país. Desde el Air Force One, Trump arremetió contra el presidente Gustavo Petro, al afirmar que “Colombia está gobernada por un hombre enfermo ... No lo estará haciendo por mucho más tiempo”, y al ser interrogado sobre una eventual intervención militar en territorio colombiano respondió: “eso suena bien para mí”. Las palabras del mandatario estadounidense provocaron un rechazo entre dirigentes de distintos sectores políticos en Colombia. El exministro de Comercio y candidato presidencial, Luis Carlos Reyes, advirtió: “Celebrar la intervención militar arbitraria e ilegal de EE. UU. en los asuntos internos de otro país, en contravención de la Carta de las Naciones Unidas, ayuda a EE. UU. a justificar con igual ligereza una intervención en Colombia. No hay peor momento para tibiezas como esta”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, la exalcaldesa de Bogotá y candidata presidencial, Claudia López, también se pronunció frente a las declaraciones de Trump. “Quién gobierna en Colombia lo decidimos los colombianos. El presidente @petrogustavo ganó unas elecciones libres y tiene un mandato constitucional. Este año decidiremos en las urnas qué rumbo y a cargo de qué liderazgo avanza Colombia. Sostener dictablandas y atacar democracias es una acción política absurda e inaceptable de Estados Unidos para Colombia, Venezuela y Latinoamérica”, afirmó. El exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, también defendió que “la democracia en Colombia es una de las más sólidas de América (...) Trump está mal informado y mal enfocado, sus declaraciones simplistas son contraproducentes”. Abelardo De La Espriella y Carlos Caicedo también rechazaron una eventual intervención. Incluso el exgobernador de Magdalena pidió a las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos defender el derecho internacional. Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, también argumentó que la realidad del país es distinta a la de Venezuela. “Maduro es un tirano que usurpó la presidencia de quien fue elegido democráticamente. Venceremos a @petrogustavo y sus herederos con votos en las urnas, sin trampas y aún contra los grupos ilegales. Sin intervención de nadie”, dijo en X.

En la misma línea, el candidato presidencial Juan Manuel Galán subrayó que "Colombia no es Venezuela ni un Estado fallido, y no vamos a permitir que la traten como tal. Aquí hay instituciones, democracia y soberanía que se defienden, no que se negocian", señaló. Galán agregó que la relación bilateral con Washington debe basarse en cooperación: "Con Estados Unidos se coopera para combatir el narcotráfico; no se amenaza al país ni se juega con su estabilidad. Defender a Colombia exige carácter, sensatez y poner la Nación por encima de discursos ideológicos. Colombia se respeta. Hago un llamado al gobierno Norteamericano y colombiano para que se desescale el discurso y se activen los canales diplomáticos". Desde el Centro Democrático, el congresista Andrés Forero aseguró que "Celebrar la captura del dictador venezolano no implica apoyar intervenciones militares de EE. UU. en Colombia. Aunque Petro desprecia la constitución, en Colombia todavía hay democracia e instituciones. Se va el 7 de agosto y hay que derrotar a su perverso candidato en las urnas", escribió. Además, el candidato Sergio Fajardo dijo a Caracol Radio que Colombia es "un país que respeta la carta de las Naciones Unidas, aquí nadie tiene que entrar a resolver las discusiones que tenemos que dar nosotros en la democracia. Yo estoy en desacuerdo con el presidente Petro. Estoy en desacuerdo en la forma como conduce el gobierno, como ha conducido la llamada paz total, como lleva las relaciones exteriores, en múltiples acciones del gobierno del presidente Petro y lo vamos a resolver nosotros acá en democracia".

El presidente Petro rechazó este domingo las amenazas y acusaciones de su par estadounidense en su contra, que asegura, sin pruebas, que Petro es un líder narcotraficante. Petro critica duramente la acción militar del gobierno de Trump en la región y acusa a Estados Unidos del “secuestro” de Nicolás Maduro, capturado en Caracas tras los bombardeos de Washington en la madrugada del sábado. “Mi nombre (...) no aparece en los archivos judiciales sobre narcotráfico. Deje de calumniarme señor Trump”, dijo Petro en X. Solo un día después de decirle que debería “cuidar su trasero”, Trump se refirió a Petro como un “hombre enfermo” al que “le gusta hacer cocaína”.