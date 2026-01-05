Candidatos presidenciales se pronunciaron ante la amenaza de Trump de una “operación militar” en Colombia

Las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las que afirmó que una posible “operación militar” en Colombia “suena bien”, desataron una ola de reacciones en el escenario político colombiano sobre la relación diplomática entre ambos países.
La controversia se produjo tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela y los bombardeos ejecutados por Estados Unidos en ese país.
Desde el Air Force One, Trump arremetió contra el presidente Gustavo Petro, al afirmar que “Colombia está gobernada por un hombre enfermo ... No lo estará haciendo por mucho más tiempo”, y al ser interrogado sobre una eventual intervención militar en territorio colombiano respondió: “eso suena bien para mí”.
Las palabras del mandatario estadounidense provocaron un rechazo entre dirigentes de distintos sectores políticos en Colombia.
El exministro de Comercio y candidato presidencial, Luis Carlos Reyes, advirtió: “Celebrar la intervención militar arbitraria e ilegal de EE. UU. en los asuntos internos de otro país, en contravención de la Carta de las Naciones Unidas, ayuda a EE. UU. a justificar con igual ligereza una intervención en Colombia. No hay peor momento para tibiezas como esta”, escribió en su cuenta de X.