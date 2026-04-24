Israel ataca Líbano pese a tregua de tres semanas anunciada por Trump

Las Fuerzas de Defensa de Israel lanzaron este viernes un ataque contra objetivos en el sur de Líbano, pocas horas después de la ampliación del alto el fuego promovido por Estados Unidos. Según informó el Ejército israelí, la operación estuvo dirigida contra un lanzacohetes que habría sido utilizado para disparar en repetidas ocasiones hacia la localidad fronteriza de Shtula, en el norte del país. Asimismo, aseguraron haber neutralizado otro sistema de lanzamiento que “representaba una amenaza” para sus tropas.

El bombardeo ocurre en un momento especialmente sensible, luego de que se anunciara la prórroga del alto el fuego tras reuniones diplomáticas en la Casa Blanca. Sin embargo, desde el inicio se advirtió que la tregua no sería total. En contexto: ¿Paz a la vista? Trump abre la puerta a retomar negociaciones con Irán Durante las negociaciones, la milicia chií Hezbolá lanzó varios ataques contra territorio israelí, los cuales fueron interceptados. Este grupo, aliado de Irán, no participa directamente en los diálogos, lo que complica cualquier intento de desescalada. El conflicto se intensificó en las últimas semanas tras operaciones conjuntas de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que derivó en una ofensiva sobre territorio libanés que deja miles de víctimas.

¿Qué pasará con el cese al fuego?

En medio de este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la prórroga del alto el fuego entre Israel y Líbano por tres semanas, tras una serie de reuniones de alto nivel en la Casa Blanca con delegados de ambos países. Lea aquí: Menos tráfico en el estrecho de Ormuz y más incidentes en plena tensión por bloqueos “El alto el fuego se prorrogará por tres semanas”, afirmó el mandatario, quien además aseguró que existen “grandes posibilidades” de alcanzar un acuerdo de paz definitivo antes de que termine el año. La extensión busca dar margen a las negociaciones y evitar una escalada mayor en la región. Según Trump, los avances han sido “muy positivos”, aunque reconoció que persisten tensiones históricas que dificultan una solución permanente. Incluso, señaló que espera reunir próximamente en Washington al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun, como parte de los esfuerzos diplomáticos.