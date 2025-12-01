Incendio en Hong Kong: ya son 14 los detenidos por la tragedia que dejó más de 150 muertos

La policía de Hong Kong dijo el lunes que detuvo hasta la fecha a 14 personas en relación con el enorme incendio sucedido la semana pasada en un complejo residencial, que dejó al menos 151 muertos. El organismo anticorrupción de Hong Kong y la policía, que realizan una investigación conjunta, detuvieron en total 14 personas, de las cuales 13 son sospechosas de homicidio involuntario. Los investigadores tratan de reconstruir lo que provocó la rápida propagación del catastrófico incendio en el complejo de rascacielos residenciales. En contexto: Fotos y videos | Enorme incendio en complejo de edificios en Hong Kong deja, por lo menos, 36 muertos y 279 desaparecidos Las autoridades analizan factores como el uso de paneles de espuma de poliestireno y andamios de bambú en las obras de renovación de los edificios.

También anunciaron el lunes que algunas de las redes exteriores utilizadas en los andamios del complejo residencial no cumplían con las normas de resistencia al fuego. La policía recabó muestras de 20 puntos distintos y siete de ellas “no respondían a los estándares antiincendios”, explicó un responsable del Gobierno de Hong Kong, Eric Chan.

La policía recabó muestras de 20 puntos distintos. FOTO: AFP

Por su parte, el representante de la policía Tsang Shuk-yin declaró que el número de decesos confirmados se elevaba, a las 16H00 locales (08H00 GMT), a 151. Conozca: La cifra de muertos en el incendio de Hong Kong sube a 65 y cientos de personas siguen desparecidas El balance del domingo daba cuenta de 146 víctimas mortales. “No podemos descartar que la cifra siga aumentando”, agregó Tsang.

Todo reducido a cenizas

El incendio que arrasó las torres Wang Fuk Court, en el distrito de Tai Po, es el más mortífero en un edificio residencial desde 1980. En total, 104 cuerpos fueron identificados. La policía completó las búsquedas en cinco de los ocho bloques del complejo. Tsang señaló que “algunos restos ya quedaron reducidos a cenizas” y que es posible que no se pueda recuperar a algunas de las personas que se encuentran desaparecidas. La policía encontró los restos dentro de apartamentos, en los pasillos y en las escaleras, y seguirá registrando los edificios, agregó. Chan Tung, jefe de seguridad de la policía hongkonesa, dijo a la prensa que sus agentes “abrieron de inmediato una investigación en profundidad por homicidio involuntario”.

Miles de ciudadanos en Hong Kong han rendido homenaje a las víctimas mientras avanza la investigación por el incendio. FOTO: AFP

Los medios locales indicaron que la policía detuvo también a tres personas por sedición, entre ellas el estudiante de 24 años Miles Kwan, que había repartido folletos exigiendo responsabilidades al gobierno por el incendio. Preguntado sobre las detenciones por sedición, el jefe de seguridad de Hong Kong, Chris Tang, afirmó que se habían producido “comentarios inexactos en Internet” con el único propósito de “amenazar la seguridad nacional”. “Por lo tanto, debemos tomar medidas adecuadas (...). No se pueden revelar los detalles de la operación, ya que afectan a la seguridad nacional”, agregó. Kwan fue visto saliendo de una comisaría el lunes por la tarde, sin hacer comentarios sobre su caso.

El hecho ha conmociono a la sociedad en China. FOTO: AFP