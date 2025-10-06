Fiscalía de México habría identificado a los responsables del asesinato de B-King y Dj Regio Clown

La Fiscalía del Estado de México habría identificado a los presuntos responsables del asesinato del cantante colombiano Bayron Sánchez Salazar, conocido como B King; y Jorge Luis Herrera Lemos, Dj Regio Clown, hallados sin vida en un paraje rural del municipio de Cocotitlán el pasado 21 de septiembre. De acuerdo con información divulgada por el programa ¡Siéntese Quien Pueda! el 3 de octubre, las autoridades “ya saben con nombres y apellidos” quiénes cometieron el crimen, aunque por ahora no se ha hecho público.
Según el periodista Alex Rodríguez, el doble homicidio estaría relacionado con actividades ilícitas y disputas territoriales entre grupos delincuenciales. “Al parecer, estos estaban haciendo un negocio en un lugar que no debían y por eso les hicieron eso”, explicó el comunicador, quien aseguró haber tenido contacto directo con fuentes de la Fiscalía.