ICE detuvo a profesora colombiana dentro de una guardería en Chicago; tenía permiso de trabajo

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron el 5 de noviembre a la profesora colombiana Diana Patricia Santillana Galeano dentro del centro infantil Rayito de Sol, en Chicago, Illinois. El operativo, realizado en horas de la mañana, interrumpió la rutina del lugar y fue presenciado por padres, docentes y menores.
Santillana Galeano, originaria de Medellín, trabajaba como maestra en esa guardería de inmersión en español, ubicada en el barrio North Center, en Chicago. Los agentes ingresaron al edificio cuando la educadora llegaba a su jornada y, videos difundidos en redes, muestran el momento en que es esposada y retirada por funcionarios federales frente a los niños.