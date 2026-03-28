Rebeldes hutíes se meten a la guerra en Medio Oriente con ataque directo contra Israel

Los rebeldes hutíes de Yemen se sumaron este sábado 28 de marzo a la guerra de Medio Oriente con un ataque contra Israel, el primero por parte de estos aliados de Irán tras un mes de conflicto que ha sacudido la economía mundial.
La intervención de este grupo proiraní amenaza con perturbar también la navegación por el mar Rojo, alternativa para algunas monarquías petroleras del Golfo al estrecho de Ormuz, bloqueado por las fuerzas iraníes.
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La guerra estalló el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, en los que murió el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei.
Desde entonces, el conflicto se ha propagado a toda la región y golpea la economía global, especialmente por los problemas de suministro y el encarecimiento del petróleo y el gas.
En una declaración en video difundida en X, un portavoz de los hutíes afirmó que el movimiento había lanzado su “primera operación” contra Israel con el lanzamiento de misiles balísticos hacia objetivos militares sensibles.
Este grupo, un componente clave del llamado “eje de la resistencia” de movimientos armados afines a Irán, había amenazado en la víspera con sumarse al conflicto.