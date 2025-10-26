Huracán Melissa se intensificó en el Caribe y alcanzó la categoría 4: ¿qué daños puede causar?

El huracán Melissa causó estragos en el Caribe, alcanzando la categoría 4 mientras avanzaba lentamente hacia las islas caribeñas de Jamaica y La Española. El Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos informó el domingo que Melissa se había intensificado hasta convertirse en un huracán de categoría 4, con vientos de unos 225 km/h. Cuando un huracán alcanza categoría 3 o más, se considera un huracán mayor, con capacidad de generar impacto extremo en comunidades e infraestructura. La categoría máxima de nivel 5 contempla daños catastróficos. Melissa ya causó la muerte de tres personas en Haití, mientras República Dominicana reportó el sábado un fallecido de 79 años y un adolescente de 13 desaparecido durante el temporal. Angelita Francisco se refugió en la casa de su hijo tras inundaciones en su comunidad. “El agua entró hasta más de la mitad de la casa”, relató a la AFP entre lágrimas esta ama de casa de 66 años que vive en la capital dominicana, Santo Domingo.

El refrigerador de la familia flotaba en el agua y la basura que arrastró la lluvia se acumulaba dentro de su vivienda. “Uno se siente impotente, sin poder hacer nada, solo salir huyendo y dejar todo”, dijo la mujer. El Centro de Operaciones de Emergencias dominicano informó que nueve de las 31 provincias del país se mantenían el sábado en alerta roja debido al riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.