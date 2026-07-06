“Recé mucho”: la historia del hombre rescatado tras ocho días bajo los escombros por el terremoto en Venezuela

Hernán Gil trabajaba en su turno como vigilante en el subsuelo de un edificio en Venezuela la tarde del 24 de junio cuando sintió el sacudón de la tierra.
El primer temblor fue corto, narró Gil en entrevista con AFP desde el cuarto de hospital en donde se recuperaba luego de ser rescatado de las entrañas de un edificio derruido, donde permaneció ocho días sepultado tras los dos terremotos que arrasaron el norte del país con más de 3.342 muertos.
“Ya el segundo fue fuertísimo”, agregó el hombre de 43 años que recuerda haberse quedado inmóvil dentro de su garita por los nervios. Escuchó a un vecino decir desde el estacionamiento que era un terremoto y en seguida “todo colapsó”.
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