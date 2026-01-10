x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

“Sigue detenido”: hija de Edmundo González denuncia que no hay noticias de su esposo

Mariana González asegura que no hay novedades sobre su esposo, detenido desde hace un año en Venezuela, pese al anuncio oficial de liberación de presos políticos.

  • Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, sigue esperando la liberación de su esposo en El Helicoide. FOTO: Tomada de las redes sociales
    Mariana González, hija de Edmundo González Urrutia, sigue esperando la liberación de su esposo en El Helicoide. FOTO: Tomada de las redes sociales
Colprensa
hace 10 horas
bookmark

Mariana González, hija del líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, afirmó este jueves que continúa sin recibir información sobre la situación de su esposo, Rafael Tudares Bracho, detenido desde hace un año, pese al anuncio oficial de la liberación de un grupo de presos políticos en el país, entre ellos varios ciudadanos españoles.

Lea también: ¿Represalia política? Régimen venezolano condenó al yerno de Edmundo González a 30 años de prisión

La ONG Foro Penal contabilizaba que había 806 presos políticos en las cárceles venezolana hasta el pasado 5 de enero, entre ellos extranjeros o con doble nacionalidad.

Sin novedades de yerno de Edmundo González tras recorridos por centros de detención

A través de un mensaje publicado en la red social X, González explicó que realizó recorridos por varios centros de reclusión sin obtener noticias sobre su pareja.

“Luego de hacer recorridos por algunos centros de detención, no tengo novedades de la situación de mi esposo Rafael Tudares Bracho. Reitero que su situación sigue siendo la misma: sigue injustamente privado de libertad”, escribió.

La hija del dirigente opositor ha denunciado en reiteradas ocasiones que no ha podido mantener comunicación directa ni indirecta con su esposo desde su detención.

Detención de Rafael Tudares antes de la investidura presidencial

Rafael Tudares fue arrestado el 7 de enero de 2025, tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un nuevo mandato presidencial. En ese mismo operativo también fueron detenidos el defensor de derechos humanos Carlos Correa, quien ya fue excarcelado, y el excandidato presidencial opositor Enrique Márquez, quien continúa privado de libertad.

González aseguró que informará públicamente cualquier novedad o “circunstancia” relacionada con el caso y agradeció las muestras de apoyo recibidas. El pasado miércoles 7 de enero, al cumplirse un año de su arresto, Edmundo González publicó un mensaje en redes: “un año desde la desaparición forzada de Rafael Tudares, mi yerno. Un año marcado por la ausencia de información, de garantías legales y de justicia”.

Familiares de presos políticos siguen sin información pese a anuncio oficial en Venezuela

El pronunciamiento de Mariana González se produce luego de que el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, anunciara la liberación de “un número importante” de personas detenidas por razones políticas, sin precisar cifras ni condiciones.

El Gobierno de Estados Unidos ha solicitado al gobierno encargado de Delcy Rodríguez, entre otras cosas, la liberación de los presos políticos. Familiares de otros opositores encarcelados, como el exdiputado Juan Pablo Guanipa, el propio Enrique Márquez y el activista Javier Tarazona, también han señalado en redes sociales que no han recibido confirmación alguna sobre posibles excarcelaciones.

Expectativa frente a cárceles de Caracas y Miranda

Cerca de un centenar de familiares permanece a las afueras de centros de detención como El Helicoide, en Caracas, y El Rodeo I, en el estado Miranda, a la espera de que se concreten las liberaciones anunciadas por el Gobierno.

Rodríguez calificó la medida como un “gesto unilateral” destinado a “consolidar la paz y la convivencia pacífica en el país”, en medio de un contexto de alta tensión política y denuncias internacionales sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: Golpe a la red de protección de Maduro expone la vulnerabilidad de la inteligencia cubana

Temas recomendados

Internacional
Presos
Política
captura
Mundo
Oposición
Hijos
régimen
Presos políticos
capturas
Venezuela
Edmundo González
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida