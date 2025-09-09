Hallaron un cadáver en el Tesla de reconocido rapero estadounidense en Hollywood: esto es lo que se sabe

Un cadáver en estado de descomposición fue hallado en el portamaletas de un Tesla que fue incautado y está registrado a nombre de la estrella emergente del rap estadounidense D4vd, informaron la policía y los medios de comunicación este martes. Le puede interesar: Casa Blanca aceptaría análisis grafológico de la supuesta carta de Trump a Epstein, mientras el presidente dijo “no es mi firma” Los vecinos de un depósito de vehículos llamaron a la policía para reportar un olor a podrido que provenía del estacionamiento localizado en Hollywood el lunes.

David Anthony Burke, cuyo nombre artístico es D4vd. FOTO: Redes sociales D4vd

Cuando los oficiales llegaron, dijeron haber encontrado un cuerpo en estado de descomposición envuelto en plástico en el maletero, que en este modelo de auto eléctrico, está en la parte del frente. “Nos notificaron esta mañana, y el vehículo ha estado aquí por un par de días”, dijo a los medios de comunicación Robert Peters, del Departamento de Policía de Los Ángeles. El automóvil está registrado en Texas a nombre de David Anthony Burke, cuyo nombre artístico es D4vd, informó el canal ABC7.

D4vd tenía previsto tocar en Minneapolis este martes, como parte de su primera gira mundial que realiza el cantante de 20 años. Al momento se desconoce si el show podrá realizarse. La estrella saltó a la fama en 2022, cuando su “Romantic Homicide” se convirtió en un éxito de TikTok. Otro tema, “Feel It”, en tanto, alcanza los 549 millones reproducciones. D4vd mantiene presencia activa en las redes sociales, donde durante los últimos días ha promovido su nuevo disco, pero no ha hecho mención del incidente.