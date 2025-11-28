Gobierno colombiano cancela viaje a China en medio de tensiones por visita de congresistas a Taiwán

El presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Villavicencio tenían planeada una visita oficial a China durante el mes de diciembre; sin embargo, este plan se habría cambiado de cuenta del viaje de una delegación del Congreso a Taiwán.

Se trata de Mauricio Giraldo y Mauricio Londoño, presidentes de la Comisión Segunda del Senado y la Cámara de Representantes, respectivamente. Ambas se centran en temas de relaciones exteriores. Los congresistas estuvieron en Taipéi para fortalecer “las oportunidades de comercio, cooperación y desarrollo para Colombia”, según informaron en un comunicado.

Dicha visita prendió las alarmas en la Cancillería que, a través de un comunicado, desmintió la idea de la apertura de una oficina colombiana en Taiwán y su compromiso con “una sola China”.

“Queremos reiterar que Colombia ha mantenido, durante los últimos 45 años, un estricto apego al principio de “una sola China”. Esta política de Estado, sostenida de manera ininterrumpida por sucesivos gobiernos, incluido el del presidente Gustavo Petro, reconoce que existe una sola China en el mundo, que Taiwán es parte inalienable de su territorio y que el Gobierno de la República Popular China, con capital en Beijing, es su único gobierno legítimo”, sostuvo la Cancillería a través de un comunicado oficial.