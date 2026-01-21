“Basta de sutilezas”: gobernador de California insta a Europa a fortalecer su coraje y contraatacar a Trump

El gobernador de California, Gavin Newsom, instó a los europeos a dejar de ser amables con el presidente estadounidense Donald Trump sobre Groenlandia, “desarrollar coraje” y “darle un puñetazo en la cara”.

En declaraciones contundentes a los periodistas en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el destacado político demócrata calificó a Trump de “débil” y dijo que la Unión Europea debería “contraatacar muy agresivamente” al líder estadounidense.

“Es bueno explotando las debilidades, pero se echa atrás cuando le golpean en la cara”, dijo Newsom.

“No se puede jugar con todos los bandos. Basta de sutilezas”, añadió. “Dejen de intentar apaciguarlo. Combatan el fuego con fuego”.

Calificó de “locura” el intento de Trump de apoderarse de Groenlandia, pero dijo que el presidente estadounidense no intentaría apoderarse de ella “militarmente”.

“Toda esta incursión en Groenlandia es absurda y la gente debe reconocer a qué se enfrenta y mantenerse firme, tener coraje y hablar con una sola voz. ¡Golpéenlo en la cara!”, dijo Newsom.

La presencia del gobernador de California en el Foro Económico Mundial es importante, ya que este estado representa el 14 % del PIB de Estados Unidos y es considerada la cuarta economía más grande del mundo, siendo solamente superada por EE. UU., China y Alemania.

Por otro lado, el presidente estadounidense, que se dirigirá a la reunión anual de las élites mundiales este miércoles, ha puesto a prueba la alianza transatlántica con su exigencia de apoderarse de Groenlandia.