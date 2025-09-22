Francia se une a los países europeos que reconocerán el Estado de Palestina en Asamblea de la ONU

Francia y otros países se preparan para reconocer a Palestina como Estado este lunes al inicio de la gran reunión anual de la ONU en Nueva York, un importante giro diplomático que Israel y Estados Unidos ven como una recompensa al movimiento islamista Hamás.
El reconocimiento formal del Estado de Palestina por parte de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal el domingo, aumentó la presión sobre Israel en momentos que intensifica su guerra en Gaza, donde han muerto decenas de miles de personas en un territorio devastado.