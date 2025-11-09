Cilindros con temporizadores: así fue el atentado con volqueta en Tunja que puso en jaque a batallón Simón Bolívar

Una volqueta con 24 cilindros bomba, preparada con dispositivos temporizadores para activarse a una hora determinada, fue abandonada en las cercanías del batallón Simón Bolívar en Tunja y parte del cargamento detonó parcialmente mientras los técnicos intentaban desactivarla. El hecho dejó dos civiles heridos, daños materiales y activó una respuesta militar y judicial para desarticular al frente señalado por las autoridades.
Tunja vivió el sábado una jornada de conmoción cuando vecinos del barrio Alcalá alertaron sobre una volqueta sospechosa estacionada junto al cantón militar. Al llegar, los especialistas en manejo de explosivos constataron que la carga no era improvisada: los artefactos estaban equipados con relojes diseñados para disparar a una hora prefijada.